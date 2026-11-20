Markus Lau vom Deutschen Verband Flüssiggas erklärt, wie Sie mit richtigem Lüften und Thermostateinstellung warm bleiben. Vier einfache Tipps senken die Heizkosten nachhaltig.

Jedes Mal, wenn die Temperaturen fallen, drehen die meisten Bewohner sofort das Thermostat auf Stufe fünf. Dieses Vorgehen ist jedoch ineffizient und kostet unnötig Geld. Markus Lau, Technikexperte beim Deutschen Verband Flüssiggas, erklärt, dass höhere Stufen die Aufheizgeschwindigkeit nicht beschleunigen. Stattdessen sollten Mieter und Eigentümer auf intelligente Methoden setzen, um die Wärme länger im Raum zu halten.

Richtige Thermostateinstellung und Raumtemperatur

Die Ziffern auf dem Thermostat steuern nur die Solltemperatur und nicht die Leistung der Heizung. Für Wohn- und Arbeitszimmer gelten etwa 20 Grad Celsius als Richtwert, was normalerweise Stufe drei entspricht. Lau betont, dass es effizienter ist, die persönliche Wohlfühltemperatur konstant zu halten, als häufig zwischen hoch und niedrig zu drehen. Dieser Ansatz sorgt für eine stabile Raumtemperatur ohne große Energieverluste.

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Nachts, während der Abwesenheit oder in selten genutzten Räumen darf die Temperatur deutlich niedriger sein. Wer die Heizung an die Nutzung der einzelnen Räume anpasst, spart über die gesamte Heizsaison hinweg spürbare Kosten. Als grobe Daumenregel gilt, dass bereits ein Grad weniger Raumtemperatur rund sechs Prozent Heizenergie einspart. Diese Rechnung macht deutlich, wie effektiv kleine Anpassungen sind.

Allerdings gibt es Grenzen beim Absenken der Temperatur. Der Temperaturunterschied zwischen stark und weniger stark beheizten Räumen sollte nicht mehr als fünf Grad betragen. Dies verhindert, dass feuchtwarme Luft aus warmen Zonen in kühlere Räume strömt und dort kondensiert. Eine zu große Temperaturspreizung begünstigt die Bildung von Schimmel an den Wänden, was die Bausubstanz gefährdet.

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Wärmequellen nutzen und Verluste minimieren

Alltägliche Aktivitäten wie Kochen, Backen oder Bügeln erzeugen nebenbei wertvolle Wärme. Auch ein Wäschetrockner trägt zur Raumwärme bei, obwohl er selbst Strom verbraucht und nicht extra zum Heizen betrieben werden sollte. Körperliche Bewegung, zum Beispiel durch Sport in der Wohnung, steigert die Körpertemperatur und gibt Wärme an die Umgebung ab. Diese natürlichen Quellen sollten sinnvoll genutzt werden.

Da Kochen und Trocknen die Luftfeuchtigkeit erhöhen, ist nach diesen Tätigkeiten immer gründliches Lüften erforderlich. So setze sich keine Feuchtigkeit an kalten Wänden ab. Die Wärme im Zimmer kann durch dicke Vorhänge, Teppiche und geschlossene Zimmertüren länger gehalten werden. Noch wichtiger sind jedoch dichte Fenster und Türen, die das Entweichen der warmen Luft verhindern.

Abends lohnen es sich, Rollläden und Jalousien herunterzulassen, um die Isolierung nach außen zu verbessern. Heizkörper dürfen dabei nicht mit Vorhängen verdeckt werden, sonst verteilt sich die warme Luft schlechter im Raum. Große Möbel sollten nicht direkt an kalte Außenwände gestellt werden, damit Luft dahinter zirkulieren kann und sich keine Feuchtigkeit sammelt. Dämm- oder Reflektorplatten hinter Heizkörpern in Wandnischen reduzieren Wärmeverluste zusätzlich.

Effektives Stoßlüften statt Kippstellung

Fenster stundenlang auf Kipp zu lassen, ist eine schlechte Idee. Dabei geht unnötig Heizenergie verloren und Flächen rund ums Fenster kühlen stark aus. Dies erhöht das Schimmelrisiko erheblich. Stattdessen empfiehlt Markus Lau, kurz und kräftig zu lüften. Am besten geschieht dies zwei- bis dreimal täglich für drei bis fünf Minuten.

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Der schnellste Luftaustausch erfolgt beim Querlüften durch das Öffnen gegenüberliegender Fenster. Dabei ist es entscheidend, die Heizkörperthermostate beim Lüften vollständig zuzudrehen. Nach der kurzen Frischluftzufuhr werden sie wieder auf die gewohnte Stufe gestellt. Dieses Verfahren tauscht die verbrauchte Luft aus, ohne die Wandstrukturen massiv auszukühlen.

Wichtig ist ebenfalls, die 16-Grad-Grenze nicht dauerhaft zu unterschreiten. Liegt die Temperatur im Winter darunter, steigt das Schimmelrisiko signifikant an. Selbst bei längerer Abwesenheit sollte die Heizung nicht komplett ausgeschaltet werden. Stufe zwei am Thermostat hält die Wohnung auf rund 16 Grad Celsius und schützt so vor Schäden an den Leitungen bei starkem Frost.

Strategische Anpassung senkt Energieverbrauch

Durch die Kombination aus richtiger Lüftung, optimierter Thermostateinstellung und dem Vermeiden von Wärmeverlusten lässt sich der Energieverbrauch drastisch senken. Wer vorhandene Wärme besser nutzt und gezielt lüftet, macht es sich zu Hause gemütlich, ohne das Thermostat unnötig hochzudrehen. Diese vier Tricks sind einfache Maßnahmen, die sofort wirksam werden.

Die Experten vom Deutschen Verband Flüssiggas betonen, dass Intelligenz beim Heizen wichtiger ist als Kraft. Durch die Anpassung der Temperaturen an die tatsächliche Nutzung der Räume und die Einhaltung der Temperaturgrenzen können Haushalte ihre Heizkosten nachhaltig reduzieren. Diese Strategie schützt zudem die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbefall.