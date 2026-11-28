Flammen schlugen aus einem Fenster im Erdgeschoss, als die Feuerwehr in der Nacht zu Samstag in Dortmund eintraf. Nachbarn wussten, dass noch jemand in der brennenden Wohnung war.

Flammen schlugen aus einem Fenster im Erdgeschoss, als die Feuerwehr in der Nacht zu Samstag in Dortmund eintraf. Nachbarn wussten, dass noch jemand in der brennenden Wohnung war.

Dortmund - Ein Bewohner ist bei einem Wohnungsbrand in Dortmund gestorben. Die Feuerwehr rettete den Mann zwar noch bewusstlos aus der brennenden Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses, wie sie mitteilte. Er sei im weiteren Verlauf des Einsatzes aber an seinen schweren Brandverletzungen gestorben. Das Feuer war in der Nacht zu Samstag ausgebrochen.

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Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, hätten bereits Flammen aus einem Fenster der Wohnung geschlagen. Nachbarn hätten darauf hingewiesen, dass sich der Mann noch in der Wohnung befinde. Die übrigen Bewohner des Hauses hatten sich auf einem Parkplatz in Sicherheit gebracht. Ein Atemschutztrupp habe den Brand schnell unter Kontrolle gebracht.