Wohnungskrise in Spanien: Proteste, Generalstreik und Neuwahl am 29. November

Zehntausende demonstrierten in Spanien gegen die Wohnungskrise, danach folgten ein Generalstreik und die Ausrufung einer Neuwahl für den 29. November.

Nach weitgehend friedlichen Massenprotesten gegen die Wohnungskrise in Spanien ist es in Barcelona zu Gewalt gekommen. Laut dem TV-Sender RTVE warfen vermummte Rechtsextremisten Flaschen, Steine und Böller auf Polizisten, beschädigten Schaufensterscheiben und setzten Müllcontainer in Brand. Die Polizei setzte daraufhin Schlagstöcke ein. Zuvor hatten Zehntausende Menschen in zahlreichen Städten des Landes demonstriert, und die Lage eskalierte am Rande eines Generalstreik s.

Die Proteste richteten sich gegen die steigenden Wohnkosten und die angespannte Lage auf dem Mietmarkt. Die Mieterverbände, die zu den Demonstrationen aufgerufen hatten, sprachen von 600.000 Teilnehmern. Die Behörden zählten dagegen rund 120.000 Menschen in Madrid und laut Polizei 55.000 Menschen in Barcelona.

Also read Streik: Generalstreik in Spanien legt Häfen und Autowerke lahm

Generalstreik legte Industrie und Häfen teilweise lahm

Der Generalstreik hat das öffentliche Leben und die Wirtschaft in Spanien zum Teil lahmgelegt. An Straßenblockaden kam es zu Rangeleien zwischen Streikposten, Autofahrern und der Polizei. Betroffen waren unter anderem große Autohersteller wie Volkswagen in Pamplona und die VW-Tochter Seat in Martorell sowie Großmärkte und Handelshäfen wie Algeciras.

Die Polizei nahm landesweit bei verschiedenen Protesten mindestens Dutzende Menschen fest, wie RTVE berichtete. Die Gewerkschaften warfen den Sicherheitskräften vor, teilweise überhart eingegriffen zu haben.

Advertisement

Gewerkschaften und Arbeitgeber widersprechen sich

Der Gewerkschaftsbund CCOO bewertete den Ausstand auf der Plattform X als vollen Erfolg, der die Erwartungen übertroffen habe. Die Organisation erklärte, der Energieverbrauch sei auf ein Niveau gesunken, das eher für einen Sonntag als für einen Arbeitstag typisch sei. Nach Darstellung der CCOO kamen Industrie und strategische Sektoren weitgehend zum Stillstand.

Der Arbeitgeberverband CEOE widersprach dieser Darstellung deutlich. Nach seiner Einschätzung blieb die Beteiligung am Streik minimal und lag im einstelligen Prozentbereich. Die linke Regierung unterstützte den Ausstand, während die rechten Oppositionsparteien die Aktion als ideologisch motiviert kritisierten.

Neuwahl am 29. November rückt näher

Regierungschef Pedro Sánchez hat für den 29. November eine Neuwahl ausgerufen. Auslöser war, dass er im Parlament mit dem Vorhaben gescheitert war, den Mieterschutz zu verschärfen. Die Niederlage gegen die rechte Opposition brachte die Protestbewegung in eine neue Phase, die schließlich im Generalstreik mündete.

Laut Umfragen ist nicht ausgeschlossen, dass die konservative Volkspartei PP und die rechtspopulistische Partei Vox bei der Wahl eine Mehrheit erringen könnten. Für die Mieterverbände und die Gewerkschaften steht damit die Frage im Raum, ob ein neues Parlament die Wohnungspolitik anders gestaltet als die bisherige Regierung von Pedro Sánchez.