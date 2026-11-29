Zu kleine Wohnungen, hohe Mieten und teure Immobilien: Für viele Paare wird bezahlbarer Wohnraum zur Hürde für den Kinderwunsch.

Jeder vierte Kinderlose nennt die eigene Wohnsituation als Grund gegen ein Kind. Steigende Mieten und Immobilienpreise verschärfen das Problem – vor allem für Familien mit wenig und mittlerem Einkommen.

Ein Kind braucht Nahrung, Kleidung, Wärme, Liebe und: Platz. Doch was, wenn der Platz, also der Wohnraum, immer knapper und kostspieliger wird? Wenn die bisherige Wohnung zu klein, eine größere rar und unerschwinglich ist? In vielen Städten wird die Suche nach einem zusätzlichen Zimmer, ein paar Quadratmetern mehr, zum finanziellen Kraftakt – und die WohnungsfrageWie relevant das Thema ist, zeigt der Familienreport 2024 des Bundesfamilienministeriums.

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Fast jeder Vierte nannte seine derzeitige Wohnsituation als Grund, der gegen ein Kind spricht. Damit rangiert die Wohnungsfrage noch vor der Sorge, ein Kind nicht ausreichend betreuen zu können. Eltern, die sich ein weiteres Kind wünschen, geht es nicht anders: 18 Prozent gaben an, ihre Wohnsituation eigne sich nicht für ein weiteres Kind. Teilweise verzichteten sie dann auf ein zweites Kind, obwohl der Wunsch da war.