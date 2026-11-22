Kiels Nationaltorhüter Andreas Wolff prägt mit seinen Paraden das Spiel gegen Schlusslicht Wetzlar. In der zweiten Halbzeit gerät ein früherer THW-Spieler in den Fokus.

Kiels Nationaltorhüter Andreas Wolff prägt mit seinen Paraden das Spiel gegen Schlusslicht Wetzlar. In der zweiten Halbzeit gerät ein früherer THW-Spieler in den Fokus. Kiel - Handball-Rekordmeister THW Kiel bleibt dank einer überragenden Leistung von Torhüter Andreas Wolff der erste Verfolger von Bundesliga-Spitzenreiter und Titelverteidiger SC Magdeburg.

Gegen Schlusslicht HSG Wetzlar feierten die Norddeutschen einen ungefährdeten 31:22 -Heimsieg, zu dem Wolff 21 Paraden beisteuerte. Bester Werfer des Spiels war THW-Regisseur Domen Makuc mit sieben Toren. Kiel hatte die Partie von der 8. Minute an vollständig im Griff.

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Vor allem dank der Paraden von Nationalschlussmann Wolff ging es vom 3:3 über 7:3 auf 14:4 .

"Wir haben Andy geholfen, gut in das Spiel zu kommen", sagte THW-Rechtsaußen Lukas Zerbe in der Pause dem Streamingdienst Dyn. Noch größer wurden die Probleme der Wetzlarer dann in der 40. Minute. In Petter Överby musste der zentrale Abwehrspieler der Gäste vom Feld.

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Der frühere Kieler sah nach einem Foul an Makuc die Rote Karte. Schon zuvor hatte Lukas Laube beim 18:8 erneut für eine Zehn-Tore-Führung der "Zebras" gesorgt. Im Gefühl des sicheren Sieges schalteten die Gastgeber in der Folgezeit einen Gang zurück.

Wetzlar konnte daraus aber kein Kapital schlagen. Vor allem, weil sich Wolff, der von 2013 bis 2016 das Trikot der HSG getragen hatte, in absoluter Galaform präsentierte.