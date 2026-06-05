Toto Wolff, Chef von Mercedes, vertraut seinen Piloten und verzichtet auf Stallordern. Der Österreicher ist überzeugt, dass seine Fahrer wissen, was sie Mercedes zu verdanken haben und dass sie die Grenze kennen.

Wolff vertraut seinen Piloten und verzichtet auf Stallordern . Der Österreicher ist überzeugt, dass seine Fahrer wissen, was sie Mercedes zu verdanken haben. George Russell und Kimi Antonelli stammen beide aus der Mercedes -Akademie und wissen um ihre Verantwortung für den Erfolg des Rennstalls.

Der Grand Prix in Kanada war ein harter Kampf zwischen den beiden Mercedes-Stars, aber nach Gesprächen hat sich die Situation geklärt. Wolff ist überzeugt, dass Russell und Antonelli die Grenze kennen und wissen, was sie tun müssen, um das Team erfolgreich zu machen. Andere Top-Teams wie McLaren händeln das anders, bei ihnen gelten die sogenannten Papaya-Regeln, bei denen die Piloten sich gegenseitig sauberes und faires Racing ermöglichen müssen.

Wolff sieht das als überflüssig an und ist überzeugt, dass seine Fahrer wissen, was sie tun müssen, um das Team erfolgreich zu machen. Der Österreicher ist auch überzeugt, dass Russell und Antonelli die Titelgewinne verdient haben, beide sind noch ohne WM-Titel und haben das Zeug zum Weltmeister





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