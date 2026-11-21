Wolfgang Rummenigge feiert am 19. November seinen 75. Geburtstag. Bruder Karl-Heinz fehlt aus familiären Gründen. Hier ist die Biografie des ehemaligen Zweitligaprofis und Golf-Managers.

Der Name Karl-Heinz Rummenigge ist im deutschen Fußball untrennbar mit dem Erfolg des FC Bayern München und der DFB-Nationalmannschaft verbunden. Weniger bekannt ist jedoch sein ältester Bruder Wolfgang Rummenigge, der ebenfalls professionelle Fußballer war. Am 19. November 1951 wurde Wolfgang in Soest geboren und ist damit der älteste der drei berühmten Brüder aus der Familie. Während Karl-Heinz und Michael internationale Stars wurden, verlief die Karriere des älteren Sohnes anders.

Wolfgang Rummenigge als Profi-Fußballer

Wie seine jüngeren Geschwister schlug auch Wolfgang Rummenigge zunächst eine Laufbahn im Profifußball ein. Ab dem Jahr 1974 spielte der Mittelfeldspieler für den damaligen Zweitligisten DJK Gütersloh. In seinen 58 Zweitliga-Partien erzielte er insgesamt 17 Tore. Nach dem Abstieg des Vereins im Jahr 1976 blieb er dem Klub noch zwei weitere Jahre treu, bevor er im Jahr 1978 seine aktive Fußballlaufbahn beendete.

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Familiengeschäft und Golf-Mannagement

Nach dem Ende seiner aktiven Zeit als Spieler wandte sich Wolfgang Rummenigge vom Sportplatz ab. Bereits im Jahr 1976 begann er, im familieneigenen Sportgeschäft in Lippstadt zu arbeiten. Im Jahr 1984 übernahm er das Geschäft vollständig von seinem Vater und führte es fast zwei Jahrzehnte lang eigenständig. Im Jahr 2003 verkaufte er das Sportgeschäft und wechselte seine Leidenschaft zum Golf. Zunächst wurde er Manager des Golfclubs Lippstadt.

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Karriere beim FC Oberneuland

Zwischen 2007 und 2017 war Wolfgang Rummenigge Geschäftsführer des traditionsreichen Bremer Golfvereins Club zur Vahr. Doch ganz ohne den Fußballsport blieb er auch in dieser Phase nicht. Im Januar 2019 übernahm er die Position des Sponsoringleiters beim Bremer Fußballverein FC Oberneuland. Damit kehrte er in die unmittelbare Nähe des Fußballsports zurück, jedoch in einer administrativen Rolle.

Verzicht auf Geburtstagsevent

Der 75. Geburtstag von Wolfgang Rummenigge steht an. Aus familiären Gründen wird Karl-Heinz Rummenigge nach den vorliegenden Informationen nicht vor Ort sein. Der ehemalige Vorstands-Chef des Rekordmeisters besucht stattdessen die Feier seines Bruders Wolfgang persönlich. Dies unterstreicht die enge Bindung zwischen den drei Brüdern, auch wenn sie sich sportlich und beruflich unterschiedliche Wege suchten.