Wolfram-Knappheit: US-Kriegstreiberei eröffnet Chancen für Explorer in Nevada

Die USA suchen händeringend nach eigenen Wolfram-Quellen. Western Star Resources startet Explorationsprogramm in Nevada und könnte von der geopolitischen Lage profitieren.

China kontrolliert über 80 Prozent des weltweiten Wolfram -Marktes. Angesichts neuer US-Gesetze suchen die USA händeringend nach eigenen Quellen - für europäische Anleger bietet sich hier eine unentdeckte Chance.

Im Auftrag von Western Star Resources Inc. (WKN: A408R6) wird hier eine hochspekulative Wette auf einen geopolitischen Ausnahmezustand beschrieben. Genau diese große Makro-Story hatte die Aktie zuletzt überhaupt erst auf den Radar vieler Rohstoff-Investoren gebracht. Doch jetzt scheint ausgerechnet das operative Geschäft plötzlich ebenfalls massiv Fahrt aufzunehmen - und genau das könnte die Bewertung des Unternehmens grundlegend verändern. Das historische Rowland-Tungsten-Projekt in Nevada zeigt Ergebnisse, die darauf hindeuten, dass das Projekt deutlich größer sein könnte als bislang angenommen.

Statt lediglich eines einzelnen historischen Wolfram-Vorkommens bestätigten die Feldteams offenbar gleich mehrere voneinander getrennte Zonen mit umfangreichen historischen Abbauaktivitäten. Besonders brisant: Eine der bedeutendsten neu bestätigten Zonen - Northern Zone B - tauchte in öffentlich zugänglichen historischen Produktionsunterlagen offenbar kaum auf. Plötzlich wirkt die Story nicht mehr wie ein kleiner Wolfram-Claim mit historischer Produktion. Die jüngsten Explorationen deuten darauf hin, dass hier möglicherweise ein deutlich größeres zusammenhängendes Skarn-System im Untergrund liegen könnte.

Und genau in solchen Momenten beginnen spekulative Rohstoff-Stories häufig explosiv zu werden, weil Anleger anfangen, nicht mehr nur die Gegenwart zu bewerten - sondern das potenzielle Ausmaß dessen, was hier noch entdeckt werden könnte. Eine Panoramaaufnahme aus dem Tagebau Rowland zeigt die Standorte der Probenahmestellen. Das Unternehmen bezeichnet das Projekt als considerably more prospective than the historical record suggested. Vor allem deshalb, weil die neuen Daten unmittelbar vor der nächsten potenziell kursrelevanten Eskalationsstufe kommen.

Die hochauflösende UAV-Magnetik-Vermessung ist abgeschlossen, die Daten werden aktuell verarbeitet. Erste geophysikalische Ergebnisse sollen laut Unternehmen kurzfristig folgen. Parallel wurden Boden- und Gesteinsproben mit beschleunigter Bearbeitung an die Labore geschickt, um Assays möglichst schnell veröffentlichen zu können. Mit anderen Worten: Der operative Newsflow beginnt jetzt erst richtig heiß zu laufen.

Genau dieser klassische Ablauf aus Geophysik, neuen Zielzonen, Laborwerten und anschließenden Bohrzielen hat in der Vergangenheit immer wieder dafür gesorgt, dass kleine Rohstoffwerte plötzlich massiv in den Fokus spekulativer Anleger geraten sind. Wenn die Bohrergebnisse die Erwartungen bestätigen, dann trifft hier plötzlich operative Discovery-Fantasie auf einen der aktuell heißesten geopolitischen Rohstoffmärkte überhaupt.

Während die USA ihre Abhängigkeit von China reduzieren wollen, das Pentagon Milliardenprogramme für kritische Rohstoffe vorbereitet und ab 2027 chinesisches Wolfram aus der US-Rüstungslieferkette praktisch ausgeschlossen werden soll, beginnt ausgerechnet ein kleiner Explorer in Nevada plötzlich operativ zu liefern. Ein Holzfundament einer mutmaßlichen Erzrutsche deutet darauf hin, dass es sich bei diesem Bereich möglicherweise um die historische Aufbereitungsanlage von Rowland handelt. Mutmaßliche Schächte befinden sich oberhalb dieser Anlage.

Tomahawks, Patriot-Raketen, bunkerbrechende Bomben: Der Iran-Krieg verschlingt amerikanische Waffensysteme in einem Tempo, das selbst das Pentagon nicht vorausgesehen hat. Doch während US-Zerstörer im Persischen Golf eine Salve nach der nächsten abfeuern, wächst in Washington ein anderes, viel grundsätzlicheres Problem heran: Sein Name: Wolfram. Ein Metall, von dem die meisten Privatanleger noch nie etwas gehört haben - und das genau deshalb gerade zu einer der spannendsten Rohstoff-Stories der nächsten Jahre werden könnte. Die USA stehen vor einem strategischen Rohstoffproblem.

Während des Krieges gegen den Iran setzen die Streitkräfte fortgeschrittene Waffensysteme wie Tomahawk-Marschflugkörper, Patriot-Abwehrraketen und Precision-Strike-Raketen in großem Umfang ein. Für die Produktion von Ersatz wird Wolfram benötigt - ein Metall, dessen Förderung und Verarbeitung weltweit von China dominiert wird. Die USA sind auf Importe angewiesen. Genau hier kommt ein kleines kanadisches Unternehmen ins Spiel: Western Star Resources Inc. (WKN: A408R6 | ISIN: CA95960L2003) startet jetzt das erste moderne Explorationsprogramm auf seinem historischen Wolfram-Projekt in Nevada.

Genau in dem Moment, in dem Washington den Rohstoff zur Frage der nationalen Sicherheit erklärt





wotwitt / 🏆 52. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Wolfram Tungsten USA China Western Star Resources

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Weimer geht nicht gegen Entscheidung im Buchladen-Streit vorBerlin - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer akzeptiert einen Gerichtsbeschluss, wonach er die Betreiberinnen des Berliner Buchladens „Zur schwankenden

Read more »

Extremismus-Vorwurf gegen Berliner Buchladen: Wolfram Weimer gibt nachDer Kulturstaatsminister bezeichnete die Betreiber eines Buchladens als „politische Extremisten“. Ein Gericht untersagte ihm dies.

Read more »

Diese Wolfram-Aktie ist voll finanziert und bereit zu bohren - und fast niemand spricht darüber04.06.2026 - Almonty wurde zu einer der größten Mining-Erfolgsgeschichten des Sektors. American Tungsten explodierte von rund 0,11 $ auf 4,90 $. Guardian Metal stieg von etwa 0,50 £ auf mehr als 3 £. Der Markt wartete nicht auf Produktion. Der Markt bezahlte für die Möglichkeit, dass diese Projekte deutlich größer werden könnten.

Read more »

Angespannte Versorgungslage: Rohstoff-Superzyklus: Warum der Westen beim kritischen Wolfram dringend neue Quellen brauchtAnzeige / WerbungOb China, Vietnam oder Russland: Die Top-Produzenten für Wolfram sind geopolitisch unsicher. Für die USA als Militärmacht Nummer 1 wird die Abhängigkeit bei diesem Schlüsselrohstoff jetzt

Read more »