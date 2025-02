Wolfsburg besiegt Stuttgart und bleibt im internationalen Rennen

Der VfL Wolfsburg sichert sich mit einem 2:1 Sieg gegen den VfB Stuttgart einen wichtigen Sieg im Kampf um die internationalen Plätze. Mohamed Amoura erzielte in der Nachspielzeit den entscheidenden Elfmetertreffer für die Niedersachsen.

Der VfL Wolfsburg bleibt im Rennen um die internationalen Plätze. Beim Sieg in Stuttgart bringt ein Elfmeter kurz vor Schluss die Entscheidung. Trotz des sehenswerten Solos von Joker Nick Woltemade hat der VfB Stuttgart einen Rückschlag im Kampf um die erneute Qualifikation für die Champions League hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Coach Sebastian Hoeneß musste sich in der Fußball - Bundesliga dem VfL Wolfsburg mit 1:2 (0:0) geschlagen geben.

Dadurch beendeten die Gäste, die sich weiter im Tabellenmittelfeld aufhalten, ihre Sieglos-Serie im fünften Anlauf.Die Hasenhüttl-Elf, die vor dem 22. Spieltag bereits fünf Auswärtssiege eingefahren hatte, erspielte sich zunächst ein leichtes Übergewicht. Mohamed Amoura zog im Strafraum an mehreren Stuttgartern vorbei, anstatt den Abschluss zu suchen, entschied sich der Angreifer aber dafür, nach einem leichten Kontakt am Knöchel zu fallen. Schiedsrichter Tobias Welz ließ weiterspielen (26.). Ein Weckruf für den VfB, der DFB-Pokal-Halbfinalist übernahm nun die Kontrolle gegen kompakte Niedersachsen. Große Chancen blieben Mangelware. Der Kopfball von Undav (33.) war zu drucklos, der von Atakan Karazor (44.) flog knapp über die Latte. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Stuttgart den Druck. Der auffällige Nationalspieler Chris Führich suchte immer wieder den Weg zur Grundlinie, einen Volley von Vagnoman lenkte VfL-Schlussmann Marius Müller über die Latte (54.). Wirklich gefährlich wurden die Gastgeber nicht. Hoeneß brachte deshalb Nick Woltemade für Undav - und der Joker stach sofort (72.).Zum Sieg reichte es aber nicht, stattdessen kam es richtig bitter für den VfB. Verteidiger Josha Vagnoman verursachte durch ein Handspiel im Strafraum kurz vor Schluss den entscheidenden Treffer der Gäste, Mohamed Amoura (88.) verwandelte vom Elfmeterpunkt. Zuvor hatte der Ex-Stuttgarter Tiago Tomás (77.) mit dem ersten Torschuss der Wölfe aus dem Nichts ausgeglichen. N\u00fcbel - Vagnoman (88. Jeltsch), Chabot, Hendriks, Mittelstädt - Karazor (88. Rieder), Stiller - Leweling (70. Diehl), Millot, Führich (84. Demirovic) - Undav (70. Woltemade)M. Müller - K. Fischer (46. Roerslev Rasmussen), Vavro, Koulierakis, Gerhardt - Vranckx, Svanberg, Wimmer - Tomás (90.+1 K. Behrens), Amoura (90.+3 Bornauw) - Wind (71. Skov Olsen)Montags ab 0:00 Uhr präsentiert das sportstudio hier alle Spiele und alle Tore der Fußball-Bundesliga. Außerdem gibt's dazu noch Zusammenfassungen und Highlights ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga.Im Gipfeltreffen spielt nur der amtierende Meister vom Rhein. Im Abschluss lässt Leverkusen aber zu viel liegen und muss sich mit einem torlosen Unentschieden begnügen.Bei Borussia Dortmund ist der vermeintliche Befreiungsschlag schon wieder verpufft. Im Revier-Duell beim VfL Bochum lässt die Elf von Trainer Niko Kovac alles vermissen.Mit einem souveränen 3:1 gegen Holstein Kiel festigt die Frankfurter Eintracht Platz drei in der Tabelle. Wegen eines Unfalls auf der Tribüne fällt der Jubel aber verhalten aus.Ein Tor, eine Vorlage: Startelf-Rückkehrer Jonathan Burkardt ist beim Auswärtssieg der Mainzer in Heidenheim der entscheidende Mann. Für den FCH wird die Luft immer dünner.Ganz wichtiger Dreier für die TSG Hoffenheim im Abstiegskampf: Trotz eines frühen Rückstandes gewinnen die Kraichgauer bei Werder Bremen mit 3:1.Kevin Trapp, Dino Toppmöller (beide Eintracht Frankfurt) sowie Tim Kleindienst und Gerardo Seoane (beide Borussia Mönchengladbach) zum Abendspiel der Fußball-Bundesliga.Der 1. FC Magdeburg kann zu Hause doch gewinnen. Gegen Tabellenführer 1. FC Köln gelingt der Elf von Christian Titz ein später Doppelschlag. Am Ende steht es 3:0.Dank zweier Tore von Pejcinovic setzt sich Düsseldorf 2:1 gegen Hertha BSC durch. Für die Berliner ist es die vierte Pleite in Folge. Trainer Fiel muss nach dem Spiel gehen.Der 1. FC Kaiserslautern schießt sich auf einen Aufstiegsplatz - und Hertha BSC tiefer in die sportliche Krise. Dabei enttäuschen die Berliner beim 1:0-Sieg des FCK keineswegs.Der 1. FC Köln behauptet mit dem 1:0 gegen Schalke Platz eins und rehabilitiert sich fürs bittere Pokal-Aus bei Bayer Leverkusen. Viel Spektakel muss der FC dabei nicht liefern.Gerechte Punkteteilung im Topspiel zwischen Hamburg und Hannover. Ein toller Freistoß sorgt kurz vor Schluss für den Endstand. Die Gastgeber verlieren aber die Tabellenführung.Der 1. FC Magdeburg ist auswärts nicht zu stoppen. Auf Schalke gewinnt der FCM zum dritten Mal in Serie mit 5:2. Mann des Abend ist der vierfache Torschütze Martijn Kaars.Nach einem frühen Schreckmoment holt Bayern München im Hinspiel bei Celtic Glasgow einen hochverdienten Auswärtssieg. Ärgerlich aus Sicht der Münchner ist der späte Gegentreffer.Erst mit etwas Glück, dann mit Klasse: Borussia Dortmund holt den ersten Sieg unter Trainer Niko Kocac und kann für das Achtelfinale planen. Enthält virtuelle Bandenwerbung.Packendes Topduell in Manchester: City geht gegen Real Madrid durch Haaland zweimal in Führun





Fußball Bundesliga Vfl Wolfsburg Vfb Stuttgart Sieg Ergebnis Mohamed Amoura Elfmeter

