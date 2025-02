Wolfsburg dreht Sieg gegen Stuttgart

Der VfL Wolfsburg hat mit einem späten 2:1-Sieg beim VfB Stuttgart die internationalen Plätze in der Bundesliga angesteuert. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte drehten die Wolfsburger die Partie in der zweiten Hälfte mit zwei Toren in den letzten Minuten.

Der VfL Wolfsburg zieht mit einem schmeichelhaften 2:1-Erfolg beim VfB Stuttgart an die internationalen Plätze heran. Nach einem guten Start der Wolfsburger entwickelte sich eine ausgeglichene erste Hälfte, in der beide Mannschaften um Offensive bemüht waren. Hochkarätige Chancen blieben allerdings auf beiden Seiten selten, weil in den Abwehrverbünden konzentriert und resolut gearbeitet wurde. So dauerte es bis in die 22.

Minute, ehe Wimmer zu einer ersten guten Schusschance kam, Chabot vereitelte einen Abschluss aus bester Position im allerletzten Moment. Nach rund einer halben Stunde erhöhte der VfB ein wenig die Schlagzahl - und wurde nun selbst erstmals gefährlich: Undavs Kopfball fehlte es aber an Wucht, um VfL-Keeper Müller überwinden zu können (34.). Kurz vor der Halbzeit strich dann ein Kopfball von Karazor nur knapp über die Querlatte (44.). So blieb es nach durchaus zweikampfintensiver erster Hälfte beim torlosen Remis. \Nach der Pause wurde die Partie einseitiger, denn Stuttgart übernahm eindeutig das Kommando. Bei aller Überlegenheit, die der VfB nun spielerisch an den Tag legte, blieben klare Chancen erneut lange Zeit Mangelware. Erst ein Doppelwechsel von Hoeneß, der Woltemade und Diehl für Undav und Leweling brachte, erwies sich prompt als goldrichtig: Denn Woltemade erzielte nach tollem Solo direkt nach seiner Hereinnahme das 1:0 für die Hausherren (72.). Die Entscheidung zugunsten der Schwaben? Mitnichten. Denn ein wenig aus dem Nichts heraus glich Wolfsburg nur wenige Minuten nach einem schnörkellos vorgetragenem Angriff durch den Ex-Stuttgarter Tiago Tomas aus (77.). Und es kam noch besser für den VfL: Denn nachdem Vagnoman einen Wimmer-Schuss mit ausgestrecktem Arm gestoppt hatte, gab es nach VAR-Eingriff Handelfmeter für die Gäste, den Amoura verwandelte - auch wenn Nübel noch leicht am Ball war (87.). Die späte Wende zugunsten der Hasenhüttl-Elf





