Wolfsburg Frauen-Logo-Fehler im DFB-Pokalfinale

Der VfL Wolfsburg hat beim DFB-Pokalfinale gegen Bayern die falsche Vereinswappen gezeigt. Das neue Logo wurde nicht rechtzeitig dem Veranstalter gemeldet, sodass die Logos im Stadion und an Auswechselbänken noch die alten sind.

Es ist angerichtet für das größte Spiel der Saison im deutschen Frauenfußball: Am Donnerstagnachmittag (16 Uhr/ZDF und Sky) steigt das DFB-Pokalfinale zwischen Rekord-Sieger Wolfsburg und Serien-Meister Bayern.

Doch etwas stimmt nicht: Die Wolfsburger Vereinswappen, die überall im Kölner Stadion zu sehen sind, sind falsch. Der Hintergrund: Am vergangenen Samstag gab der VfL beim Heimspiel der Männer gegen Bayern feierlich bekannt, dass der Verein ab sofort ein neues Logo hat – besser gesagt, dass er zum alten Zinnen-Logo in einem dunklen Grün zurückkehrt. Das Wappen der vergangenen Jahre mit dem hellgrünen W und dem oben offenen Kreis hatte damit ausgedient.

Die Wolfsburger Frauen laufen beim Pokalfinale erstmals mit dem Zinnen-W auf dem Trikot auf. Allerdings sind die Logos im Stadion noch die alten





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DFB-Pokalfinale Wolfsburg Frauen Logo-Fehler Zinnen-Logo Heimspiel Bayern

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