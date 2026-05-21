Der VfL Wolfsburg hat trotz einer schwierigen Saison die Relegation knapp erreicht und mit nur einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen die Chance auf den Klassenerhalt. Trainer Dieter Hecking betont die Bedeutung der nächsten Spiele und setzt auf drei Erfolgsfaktoren: die Motivation der Mannschaft, seine eigene Erfahrung und Ruhe, sowie die Leistung von Christian Eriksen.

Der VfL Wolfsburg hat trotz einer gruseligen Saison die Relegation knapp erreicht und mit nur einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen die Chance auf den Klassenerhalt.

Am Donnerstag (20.30 Uhr, Sky und Sat.1) empfängt der VfL den SC Paderborn. Trainer Dieter Hecking warnt vor einem schwierigen Spiel und betont, dass es kein Selbstläufer wird. Um den Klassenerhalt zu sichern, setzt Hecking auf drei Erfolgsfaktoren: die Motivation der Mannschaft, seine eigene Erfahrung und Ruhe, sowie die Leistung von Christian Eriksen. Der Trainer strahlt mit seiner Erfahrung und Ruhe die nötige Autorität aus und moderiert die Trainingsprügelei zwischen Kevin Paredes und Mohamed Amoura.

Die Mannschaft ist motiviert und bereit für die entscheidenden Spiele. Die Vorzeichen für den Klassenerhalt stehen grundsätzlich gut, was durch die Familiengrillen am VfL-Center verdeutlicht wird. Die Spieler haben sich in entspannter Atmosphäre auf die beiden Duelle gegen Paderborn geeinigt. Der VfL-Star Christian Eriksen ist aktuell der neue Wolfsburg-Chef und bereitet in den letzten fünf Spielen vier Treffer vor.





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