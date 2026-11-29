Bitterer Nachmittag für den VfL Wolfsburg. Die Wölfen lassen im Niedersachsenduell bei Eintracht Braunschweig erneut wichtige Punkte im Kampf um die Aufstiegsplätze liegen. Davon profitiert vor allem der 1. FC Magdeburg.

Bitterer Nachmittag für den VfL Wolfsburg. Die Wölfen lassen im Niedersachsenduell bei Eintracht Braunschweig erneut wichtige Punkte im Kampf um die Aufstiegsplätze liegen. Davon profitiert vor allem der 1.

FC Magdeburg. Der 1. FC Magdeburg hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen Aufstiegsplatz erobert.

Advertisement

Die Mannschaft von Trainer Petrik Sander besiegte am 13. Spieltag Energie Cottbus mit 2:1 und ist nach dem dritten Erfolg in Serie nun Tabellenzweiter hinter dem souveränen Spitzenreiter Hertha BSC. Garcia MacNulty und Mateusz Zukowski erzielten die Magdeburger Tore. Cottbus wartet trotz des Treffers von Dmytro Bohdanow nun seit acht Spielen auf einen Sieg, das Team von Coach Claus-Dieter Wollitz stürzte auf den letzten Platz ab. Die Gäste bereiteten dem Favoriten zunächst allerdings Probleme.