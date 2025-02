Wolfsburg Siegt beim VfB Stuttgart und Klettert an die internationalen Plätze

Der VfL Wolfsburg sicherte sich einen wichtigen 2:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart und kletterte damit in der Bundesliga-Tabelle an die internationalen Plätze.

Der VfL Wolfsburg erkämpfte sich mit einem knappen 2:1- Sieg beim VfB Stuttgart einen wichtigen Erfolg und kletterte damit in der Tabelle an die internationalen Plätze heran. Die Partie entwickelte sich nach einem ausgeglichenen Start zu einem Kampf auf beiden Seiten. Obwohl es auf beiden Seiten kaum hochkarätige Torchancen gab, war die Spannung im Stadion hoch. Erst in der 72.

Minute brachte ein Doppelwechsel bei Stuttgart die Wende, als Woltemade nach einem sehenswerten Solo die Führung für die Schwaben erzielte. Doch Wolfsburg gab die Niederlage nicht auf und glich nur wenige Minuten später durch Tiago Tomas aus. In der 87. Minute wurde dann der Siegtreffer erzielt. Nach einem VAR-Eingriff wurde ein Handelfmeter für Wolfsburg gepfiffen, den Amoura souverän verwandelte. Der VfL Wolfsburg ist damit wieder in der Spitzengruppe der Bundesliga.





