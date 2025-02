Wolfsburg siegt klar gegen Frankfurt und erobert die Tabellenspitze

Der VfL Wolfsburg hat im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga der Frauen Eintracht Frankfurt mit 6:1 besiegt und die Tabellenführung übernommen. Alexandra Popp und Lineth Beerensteyn schockten das Team von Eintracht-Coach Niko Arnautis früh, während die Frankfurterinnen vor allem in der ersten Hälfte kaum gefährlich wurden.

Fußball-Bundesliga der Frauen \Wolfsburgs Alexandra Popp eröffnete mit ihrem Tor im 3. Minute gegen Frankfurt den Torreigen. Die Frankfurterinnen zeigten eine desaströse Leistung und mussten die Tabellenführung abgeben. Bereits zur Pause führte der VfL mit 5:0. \Alexandra Popp (3. Minute) per Kopf und Lineth Beerensteyn (8.) sorgten früh für Schockmomente. Janina Minge (28./Handelfmeter), Lena Lattwein (45.+1/Foulelfmeter) und Pia-Sophie Wolter (45.

+7/Eigentor) sorgten schon zur Pause für die Entscheidung vor 8.793 Fans in der VW-Arena. Nach dem Wechsel erhöhte Vivien Endemann (60.) auf 6:0. Das Ehrentor erzielte Carlotta Wamser (85.) in der Schlussphase. Laura Freigang scheiterte - passend zum gesamten Gästevortrag - mit einem von Sveindis Jonsdottir an Wamser verursachten Foulelfmeter an der neuen VfL-Stammtorhüterin Anneke Borbe. \Dass Nationalspielerin Sara Doorsoun bereits nach zwölf Minuten verletzt vom Platz musste, sorgte zusätzlich für Verunsicherung in der Frankfurter Defensive. Für einen gnadenlosen wie effektiven VfL war Endemann kurz vor ihrem Tor zum 6:0 noch am Innenpfosten gescheitert. 'Oh, wie ist das schön', sangen die VfL-Fans vergnügt. Die von Coach Tommy Stroot perfekt eingestellten Wolfsburgerinnen rehabilitierten sich damit eindrucksvoll für das enttäuschende Pokal-Aus unter der Woche in Hoffenheim (0:1), während die Eintracht nach dem Pokal-K.o. in München (1:4 n.V.) dem nächsten Spitzenteam unterlag





