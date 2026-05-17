Wolfsburg-Trainer Hecking: "Wir waren fast schon totgesagt", "Christian Eriksen ist extrem wichtig"

Wolfsburg-Trainer Dieter Hecking spricht nach dem Relegations-Sieg über die Krise und den Wandel der Mannschaft. Er betont die Bedeutung von Christian Eriksen und spricht von einem positiven Saisonende für Dzenan Pejcinovic.

Verlängerung für Wolfsburg ! Anfang März übernahm Dieter Hecking (61) das Traineramt beim VfL. Damals lagen die Niedersachsen am Boden: Krisen, Skandale und ein fast nicht mehr aufzuhaltender Abwärtstrend bis auf Platz 16.

Nach Startschwierigkeiten (ein Remis aus vier Spielen) packte er die Wende, verlor im Saisonendspurt von den vergangenen fünf Partien nur gegen die Bayern (0:1). Der VfL verteidigte am letzten Spieltag beim punktgleichen FC St. Pauli (3:1) den Relegationsrang.

“Wir waren fast schon totgesagt”, erklärt Sportdirektor Pirmin Schwegler (39). “Es wäre falsch, jetzt in Selbstlob zu verfallen. Wenn wir den Klassenerhalt geschafft haben, können wir uns auf die Schulter klopfen. Aber nicht vorher.

” Auch Hecking stellt klar: “Ich betone noch mal: Es gibt noch nichts zu gratulieren, wir haben außer der Relegation nichts erreicht. ” Jetzt geht es gegen den Dritten der 2. Liga. Damit auch diese Hürde erfolgreich genommen wird, plant der VfL am Dienstagnachmittag eine Einheit mit den Liebsten – Familien-Schub für den Klassenerhalt.

“Wir wollen da alle mit ins Boot holen und Geschlossenheit haben. ” Nach BILD-Informationen handelt es sich dabei um einen Grill-Nachmittag mit den Ehefrauen, Freundinnen und Kindern am VfL-Center. ”Seit ich zurückgekommen bin, hatten wir einen klaren Plan. Wir waren von vielen abgeschrieben.

Uns wurde vieles abgesprochen und wir mussten anfangen, daran zu arbeiten, dass dieser Eindruck, den ich vom ersten Tag an nicht hatte, richtiggestellt wird. Aber die Mannschaft hat immer stabil gespielt”, sagt Hecking.

“Auf dem Platz wird er nach dem Saison-Aus für Kapitän Maximilian Arnold (31, Leiste) vor allem auf seinen neuen Anführer Christian Eriksen (34) setzen. “Christian ist für diese Mannschaft, nachdem Max Arnold weggebrochen ist, extrem wichtig geworden. Zusammen mit Joakim Maehle. Die beiden Dänen haben es wirklich in die Hand genommen.

Sie sind für mich Ansprechpartner geworden. ” Wie geht Eriksen die nächsten zwei Partien an?

“Wir müssern unser Spiel durchziehen, konzentriert bleiben und an uns glauben”, sagt Eriksen. “Es sind nur noch zwei Spiele, da ist die Motivation automatisch da. ” Am Ende könnte seine erste VfL-Saison noch ein positives Ende nehmen. Stürmer Dzenan Pejcinovic (21) mit einem Lächeln: “Christian Eriksen kann jetzt seinen Kindern sagen, dass er mal Relegation in der Bundesliga gespielt hat.





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