Wolfsburg besiegt Kiel mit 3:0, Hannover schlägt Fürth 2:1, doch Nürnberg unterliegt Eintracht Braunschweig mit 1:2. Analyse der Ergebnisse der 2. Bundesliga.

Das Mittwochsprogramm in der 2. Bundesliga bot am Samstag nachmittags ein paketreiches Angebot mit direkten Auswirkungen auf die Tabellenkonstellationen. Während der Aufsteiger VfL Wolfsburg die Krise hinter sich ließ und Holstein Kiel klar besiegen konnte, zog der 1. FC Nürnberg im Vergleich zu den anderen Spitzenteams leer aus.

Wolfsburg nutzt Fehler von Holstein Kiel aus

Der VfL Wolfsburg erreichte nach der 1:2-Niederlage bei Hertha BSC einen überzeugenden 3:0-Erfolg gegen das Schlusslicht Holstein Kiel. Der Sieg profitierte dabei jedoch maßgeblich von massiven Fehleranfälligkeiten der Gäste. Mitch Kniat, der im Alter von 41 Jahren Tim Walter (51) als Trainer ablöste, feierte bei seinem Debüt beim FC St. Pauli-Nachbarn Kiel einen gelungenen Einstieg. Vor dem Spiel hatte Kniat seine Vorfreude geäußert und das Auswärtsspiel in Wolfsburg als große Herausforderung eingestuft.

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Die Wolves begannen stark, ließen jedoch durch Reese (15.) und Glatzel (17.) wichtige Chancen ungenutzt. Auch Kiel traf gefährlich, als Balzi (25.) die Latte ins Spiel beförderte. In der 50. Minute nutzte Wolfsburg die Konfusion im Kiel-Tor: Die Ecke von Bernhardsson rutschte Keeper Weiner durch die Finger, wodurch Shiogai den 1:0-Führungstreffer vorbereiten konnte. Hornby erhöhte in der 67. Minute auf 2:0, und Reese krönte in der 77. Minute mit einem weiteren Tor nach einem weiteren Fehler von Weiner die überzeugende Leistung.

Hannover 96 kehrt nach langer Durststrecke zurück

Hannover 96 festigte unter Trainer Sandro Wagner (38) seine Positon mit einem 2:1-Sieg gegen den 1. FC Fürth. Dies war der zweite Heimspielgewinn für Wagner in Folge. Fürth verzichtete auf Top-Stürmer Klaus (7 Tore), der verletzt gegen seinen Ex-Klub ausfallen musste. Trainer Heiko Vogel feierte am 51. Geburtstag einen frühen Führungstreffer durch Pohlmann (34.), der nach einer Ecke das Leder über die Linie drückte.

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Die enttäuschten Hannover-Anhörer bestraften ihre Profis zunächst mit langem Pfeifen. Doch in der 57. Minute erzielte Thórdarson den Ausgleich und jubelte direkt vor den Fans. In der Nachspielzeit (90.+2) hämmerte Taibi den entscheidenden Treffer zum 2:1 ins Netz. Diese Antwort auf die kritische Stimmung führte zu extremer Jubelstimmung im Stadion, an der auch Trainer Wagner intensiv teilnahm.

Nürnberg verliert gegen Eintracht Braunschweig

Der 1. FC Nürnberg scheiterte nach zwei Siegen gegen die Tabellenletzten an Eintracht Braunschweig und verlor mit 1:2. Miro Klose (48) jubelte bereits nach zehn Minuten, da Justvan seine erste Chance zum 1:0 nutzte. Ein Treffer von Ehlers für die Eintracht wurde in der 16. Minute wegen Abseits nicht gezählt, was die Niedersachsen jedoch nicht abschreckte.

In der zweiten Halbzeit wendete sich das Blatt zugunsten der Eintracht. Nach einem unglücklichen Eigentor von Fernandez in der 61. Minute glich Eintracht Braunschweig aus. In der 83. Minute traf Sturm zum 2:1 für die Eintracht, was für eine große Überraschung sorgte. Dieser Ausfall von Nürnberg im direkten Vergleich zu den Wettbewerbern Wolfsburg und Hannover macht die Tabelle deutlich enger.