Wolfsburg und Paderborn teilen sich den Punkt

Wolfsburg und Paderborn konnten sich im Relegations-Hinspiel mit 0:0 unentschieden. Trainer Dieter Hecking verpasst so den nächsten großen Schritt auf seiner Rettermission. Der VfL Wolfsburg hat die Chance auf den Klassenerhalt in der Liga.

Wolfsburg verpasste das Relegation s-Hinspiel gegen Paderborn mit 0:0 . Trainer Dieter Hecking verpasst so den nächsten großen Schritt auf seiner Rettermission. Nach dem 0:1 gegen Bayern am 33.

Spieltag hatte Hecking betont, dass man gegen Paderborn spielen kann, wenn man gegen Bayern spielen kann. Paderborn hatte die beste Chance der Anfangsphase, doch Castaneda brachte den Ball nicht über die Linie. Wenig später klatschten die Anhänger wegen eines medizinischen Notfalls, doch nach ein paar Minuten klatschten und sangen die Anhänger von SCP-Torwart Seimen verhindert gegen Daghim im 1-gegen-1 den Rückstand und wehrte auch Eriksens abgefälschte Flanke ab. Gegen Daghim klärt er aufmerksam.

Einen Freistoß von Eriksen pariert er ebenfalls. Seimen ist bis zum Saisonende vom VfB nach Paderborn ausgeliehen. Er soll in der kommenden Spielzeit Stuttgarts neuer Stammtorwart werden. Ganz spät im Spiel hatten die Gäste noch eine sehr gute Chance: Bilibjas Lupfer wird gerade noch so vor der Linie weggekratzt. Paderborn-Abwehrspieler Sticker fliegt noch mit Gelb-Rot vom Platz





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