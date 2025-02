Wolfsburgs Debakel-Sieg gegen Frankfurt

Der VfL Wolfsburg gewann gegen die Eintracht Frankfurt mit 6:1 und besiegte die Frankfurterinnen deutlich. Alexandra Popp und Lineth Beerensteyn trafen jeweils zu einem Tor für Wolfsburg.

Nach dem Pokal-Aus gegen die Frauen des FC Bayern (1:4 n.V.) erlitt die Eintracht einen deutlichen Rückschlag in der Frauen-Fußball- Bundesliga . Im Spitzenspiel beim VfL Wolfsburg unterlag die Frankfurter Mannschaft mit 1:6. Schon zur Pause stand es 5:0 für die Wolfsburgerinnen. Die Partie begann alles andere als gut für die Eintracht. In der 3. Minute traf VfL-Ikone Alexandra Popp per Kopf zum frühen Führungstreffer für Wolfsburg, ihr 6. Saisontor.

Nur kurz darauf erhöhte Lineth Beerensteyn auf 2:0, nachdem sie sich gegen Sara Doorsoun durchsetzen konnte. Die Frankfurterinnen gerieten nach und nach ins Hintertreffen. Nach einem Handspiel von Rechtsverteidigerin Pia-Sophie Wolter verwandelte Abwehrchefin Janina Minge zum 3:0. Das Schlimmste noch: Ein Eigentor von Wolter, auf den sie direkt nach einem Freistoß aus spitzem Winkel reagieren musste, erhöhte den Vorsprung der Wolfsburgerinnen auf 4:0. Auch der Doppelwechsel von Frankfurt-Trainer Niko Arnautis konnte die Niederlage nicht mehr abwenden. Sechs Minuten nach dem 4:0 traf Endemann zum 5:0. Ein Eigentor von Wolter brachte Wolfsburg auf 6:0. Carlotta Wamser erzielte in der 85. Minute noch den Ehrentreffer für Frankfurt. Laura Freigang verpasste in der 87. Minute einen Foulelfmeter für Frankfurt. Die Niederlage ist doppelt bitter für Frankfurt, denn die Eintracht verliert nicht nur die Tabellenführung an die Bayern, sondern auch das bis dato überragende Torverhältnis schrumpft deutlich.





