Wolfsburgs Fußballerinnen scheitern im Viertelfinale des DFB-Pokals

Wolfsburgs Fußballerinnen stellen sich nicht den Erwartungen des DFB-Pokals. Der VfL Wolfsburg scheiterte im Viertelfinale des DFB-Pokals der Frauen am TSG Hoffenheim. FC Bayern München kämpfte sich gegen Eintracht Frankfurt in die nächste Runde.

Wolfsburgs Fußballerinnen erlebten im DFB-Pokal der Frauen eine herbe Enttäuschung. Zehnmal schon hatten sie den Pokal gewonnen, doch in dieser Saison reicht es nicht zum Triumph. Im Viertelfinale unterlagen sie beim Bundesliga-Konkurrenten TSG Hoffenheim mit 0:1 (0:0). Nach zuvor 52 Siegen in diesem Wettbewerb erwischte es die Wolfsburgerinnen dieses Mal. Meister München hingegen zog nach einem erlebnisreichen Kampf gegen Eintracht Frankfurt in die nächste Runde ein.

Die Frankfurterinnen zeigten lange Zeit stark und konnten Bayern sogar in Führung bringen. Doch der FC Bayern, mit Jovana Damnjanovic als Joker, kämpfte sich zurück und gewann schließlich mit 4:1 (1:1/0:0) nach Verlängerung. Der VfL Wolfsburg musste fünf Tage nach dem enttäuschenden 0:0 in der Liga beim 1. FC Köln die nächste herbe Enttäuschung hinnehmen. Vor 1.284 Zuschauern hatte der VfL zunächst Glück, dass ein Treffer von Selina Cerci kurz vor der Pause nicht gegeben wurde, weil der Ball vorher im Toraus gewesen sein soll. Nach einer vergebenen Popp-Chance gelang Ereleta Memeti die Führung für Hoffenheim (52. Minute), die die Gäste nicht mehr ausgleichen konnten. Bei den Münchnerinnen saß erstmals nach ihrer Tumorerkrankung Torhüterin Maria Luisa Grohs wieder auf der Bank. Zwischen den Pfosten stand Ena Mahmutovic. Das Halbfinale wird am kommenden Montag (20.30 Uhr/Sky) ausgelost.





DFB-Pokal Frauenfußball Vfl Wolfsburg FC Bayern München Eintracht Frankfurt TSG Hoffenheim

