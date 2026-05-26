Der VfL Wolfsburg hält in Unterzahl ein Unentschieden gegen die bärenstarken Paderborner, die Hertha BSC immerhin mit 5:2 weggefiedelt haben. Die Wolfsburger Saison ist ein einzigartiger Mix aus Frustration und Enttäuschung.

Irgendwo in Frankfurt klingelt das Telefon.

'Hallo, Spieltagsplanung erste Liga, wer spricht da bitte? VfL Wolfsburg:' 'Oh, Entschuldigung. Da habe ich mich vermaehlt.

' #scpwob Der VfL Wolfsburg hält in Unterzahl ein Unentschieden gegen die bärenstarken Paderborner, die Hertha BSC immerhin mit 5:2 weggefiedelt haben. #SCPWOB Die ganze Wolfsburger Saison ist doch dazu da deren Fans zu brechen, also wie oft die in Führung gehen und dann dämliche Dinge machen ist schon außergewönlich konstant. Stell dir vor du spielst 29 Jahre Bundesliga und kriegst beim Abstieg dann 'Hermann Löns, die Heide brennt' mit voller Dröhnung auf die Ohren.

Wenn die Heide brennt würde ich in erster Linie mal die Feuerwehr anrufen und nicht Hermann Löns was soll der da ausrichten. Die Wolfsburger Saison ist ein einzigartiger Mix aus Frustration und Enttäuschung





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Vfl Wolfsburg Paderborn Hertha BSC Bundesliga Abstieg

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