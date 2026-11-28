Zum 40. Geburtstag von Oliver Vaid verrät Wolke Hegenbarth: Diese klaren Regeln halten ihre Ehe seit Jahren zusammen.

im Einsatz ist: Zu Hause laufe trotzdem alles reibungslos weiter. Den wichtigsten Grund dafür, dass ihre Ehe funktioniert, nennt sie ganz deutlich:Neben Vertrauen und Freiheit teilt das Paar lautdieselben Werte.

Schon zu ihrem zehnten Jahrestag hatte sie gute Kommunikation, Großzügigkeit, Freiräume und die bewusste Entscheidung füreinander als Erfolgsrezept genannt. Ganz ohne Stürme ging es aber nicht. Auch schwierige Phasen und den mitunter anstrengenden Familienalltag habe das Paar gemeinsam gemeistert. Das Familienleben beschreibtKennengelernt hatten sichim Jahr 2015 auf dem Hamburger Fischmarkt.

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Dort fragte er sie nach ihrer Telefonnummer. Mit klassischen Rollenbildern hatte ihre Partnerschaft von Anfang an wenig zu tun.war älter, im Beruf deutlich erfahrener und bekannter. Nach eigenen Angaben verdiente sie damals ein Vielfaches von. Er war damals 28 Jahre alt und hatte gerade seinen zweiten Job nach dem Studium. 2019 kam dann Sohn Avi zur Welt.bereits im neunten Monat schwanger war.