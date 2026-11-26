Wolke Hegenbarth spricht zum 40. Geburtstag ihres Mannes Oliver Vaid offen über Geld, schwierige Zeiten und das Geheimnis ihrer Ehe.

Wolke Hegenbarth spricht zum 40. Geburtstag ihres Mannes Oliver Vaid offen über Geld, schwierige Zeiten und das Geheimnis ihrer Ehe.erzählt der einstige "Mein Leben & Ich"-Star, wie wenig ihre Partnerschaft gängigen gesellschaftlichen Rollenbildern entspricht und warum sie gerade deshalb so gut funktioniert.

Als sich die beiden 2015 kennenlernten, waren die beruflichen Voraussetzungen denkbar unterschiedlich. Vaid war damals 28 Jahre alt und stand noch am Anfang seiner Karriere, Hegenbarth hatte bereits 15 Jahre Berufserfahrung. Hinzu kam der Altersunterschied von sechseinhalb Jahren. Eine Frau, die älter, beruflich erfolgreicher und in der Öffentlichkeit präsenter ist als ihr Partner: Für Hegenbarth brach ihre Beziehung von Beginn an gleich mit mehreren gesellschaftlichen Tabus.

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Inzwischen haben sich die Einkommen der beiden angenähert. Während die Schauspielerin ihr berufliches Pensum reduziert hat, hat ihr Mann im Vertrieb der Technologiebranche Karriere gemacht. Besonders herausfordernd sei die Zeit nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Avi im Jahr 2019 gewesen. Wolke Hegenbarth glaubt rückblickend sogar, dass andere Paare unter ähnlichen Umständen das erste Jahr als Eltern nicht gemeinsam überstanden hätten.