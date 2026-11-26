Der Wolkenkratzer Tianjin 117 in China ist seit Jahren ungenutzt und hält bereits Leerstandsrekord. Jetzt wurde auch seine Aufzugstechnik offiziell ausgezeichnet.

Der Wolkenkratzer Tianjin 117 in China ist seit Jahren ungenutzt und hält bereits Leerstandsrekord. Jetzt wurde auch seine Aufzugstechnik offiziell ausgezeichnet. Das Gebäude Tianjin 117 in der nordchinesischen Metropole Tianjin hat einen weiteren Eintrag in den Guinness World Records erhalten.

Zwei Aufzüge des Herstellers Otis gelten nun als die höchsten innerhalb eines Gebäudes. Wie „“ veröffentlichten Unternehmensmitteilung liefert Otis für das gesamte Hochhaus 266 Aufzüge und Rolltreppen. Darunter sind auch Doppelstockaufzüge, bei denen zwei Kabinen in einem Schacht eingesetzt werden. Der Hersteller verweist bei den Rekordaufzügen auf schallgedämmte, aerodynamisch gestaltete Kabinen.

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Damit sollen Windgeräusche und die Auswirkungen von Luftdruckschwankungen auf langen Fahrten begrenzt werden. Digitale Systeme überwachen die Anlagen demnach in Echtzeit und sollen Wartungsbedarf früh erkennen. Die Angaben stammen von Otis selbst und sind deshalb als Unternehmensinformation einzuordnen. Der Tianjin 117 hat eine wechselvolle Baugeschichte hinter sich.