Die russische Verteidigungsindustrie startete Anfang 2026 die Serienfertigung von 'Wolna Kupol Garant', um Starlink‑Satelliten zu stören. Details zur Funktionsweise, Standorte und Auswirkungen auf die Ukraine erklärt.

Am 15. Dezember 2023 gab die russische Nachrichtenagentur Tass bekannt, dass das Störsystem " Wolna Kupol Garant" nun in Serienproduktion ist. Das Gerät soll ab Anfang 2026 weltweit eingesetzt werden, um die US‑Satelliten von SpaceX zu beeinträchtigen. Die Ankündigung basiert auf Aussagen einer Quelle aus der russischen Verteidigungsindustrie, die zuvor von Tass berichteten.

Funktionsweise des Störsystems

Die Quelle erklärt, dass "Wolna Kupol Garant" die Modulation der Starlink‑Satelliten im Funkspektrum erzwingt. Durch eine steuerbare Phasenantenne sendet das System Störsignale, welche die 500‑Kilometer­hoch fliegenden Satelliten ausschalten. Anders als bisher vermutete Experten wird damit nicht die Drohnennachrichtenverbindung unterbrochen, sondern die Satelliten selbst.

Der Chefkonstrukteur Dmitri Kusjakin unterstrich im Juni 2023, dass das System weder die Flugsteuerung noch die Kommunikation von Drohnen beeinflusse, sondern lediglich die Satellitenleistung blockiere. Die Aussage war in den russischen Medien verbreitet und entspricht der Einschätzung der Insiderquelle.

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Geografische Einsatzgebiete

Nach Angaben der Quelle sollen die Störsysteme vor allem in Grenzregionen nahe Noworossija, Schachty, Rostow am Don sowie in der Kuban‑Region, Belgorod und Kursk installiert werden. Das Ziel sei es, "alle wichtigen Ziele der ukrainischen Streitkräfte" in diesen Gebieten abzudecken. Die Produktionsmengen seien jedoch noch nicht ausreichend, um alle gewünschten Standorte abzudecken.

Auswirkungen für die Ukraine und SpaceX

Die Ukraine nutzt die Starlink‑Satelliten seit Anfang 2022 für militärische Zwecke, darunter Drohnenoperationen. Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert seit Monaten, dass SpaceX die Anschlüsse auch über dem russischen Territorium freigeschaltet. Elon Musk hat dem Antrag bislang nicht stattgegeben, da er der Meinung sei, der Dienst werde für "offensive Drohnenangriffe" missbräuchlich genutzt.

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Im Oktober 2023 kritisierte Musk öffentlich, dass die ukrainische Armee die Satellitenverbindung für den Einsatz gegen zivile Zonen nutze. Russische Berichte zufolge nutzt das ukrainische Militär gehackte Starlink‑Terminals, um über russischem Gebiet Drohnen zu steuern. Diese Darstellung findet wiederkehrende Resonanz in kreml‑Verlautbarungen.

Zukünftige Entwicklungen und internationale Reaktionen

Die Serienfertigung von "Wolna Kupol Garant" eröffnet Russland ein neues technisches Mittel, um die Kommunikationslösungen der Ukraine einzuschränken. Espionage‑ und Sicherheitsanalysten warnen, dass die Ausweitung der Störsysteme die Spannungen zwischen Russland und den USA noch verstärken könne. Die nächsten Schritte beinhalten die Koordination zwischen dem Zentralen Kommandos für komplexe unbemannte Lösungen und den militärischen Führungszentralen. Genauestens wird noch erwartet, wann die Systeme vollständig in Betrieb genommen werden.