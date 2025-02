Woltemade-Tor reicht nicht für Sieg - VfB Stuttgart verpasst Champions-League-Platz

Nick Woltemade erzielt ein fantastisches Tor für den VfB Stuttgart, doch trotz seiner Leistung verpasst der VfB den Sprung auf Platz vier in der Bundesliga. Der Stürmer könnte sich jedoch auf ein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft freuen.

Nick Woltemade zeigte eine beeindruckende Leistung und erzielte ein fantastisches Tor für den VfB Stuttgart gegen den VfL Wolfsburg. Nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung tanzte er die gesamte Wolfsburger Verteidigung aus und erzielte mit einem präzisen Schuss das 1:0. „Bessere Tore habe ich selten geschossen“, sagte Woltemade begeistert nach dem Spiel bei Sky. Obwohl Woltemade mit seinem Tor glänzte, musste der VfB Stuttgart die Niederlage mit 1:2 einstecken.

Tiago Tomás glich für den VfL Wolfsburg aus, bevor Mohamed Amoura in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielte. Der Stürmer des VfB Stuttgart, der bereits in der laufenden Saison zehn Pflichtspieltore erzielt hat, könnte sich in der nächsten Zeit auf eine weitere Herausforderung freuen: sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft. Mit der Verletzung von Kai Havertz und der Rückkehr von Niclas Füllkrug erst Mitte April fehlt Bundestrainer Julian Nagelsmann dringend an Offensivkräften. Woltemade könnte daher die Chance nutzen, sich in den Viertelfinalduellen der Nations League gegen Italien (20. und 23. März) einen Platz in der Nationalmannschaft zu sichern.Obwohl er über sein Tor nicht wirklich jubeln konnte, zeigte sich Woltemade trotz der Niederlage optimistisch: „Es bringt mir ja nichts“, sagte er. „Wir kassieren zwei komplette Eiertore. Aber hilft nichts, so ist Fußball.“ Der VfB Stuttgart muss die verbleibenden Spiele in der Bundesliga nutzen, um noch in die Champions-League-Qualifikation zu kommen.





