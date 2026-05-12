Wolters-Kluwer Capitulation Correction and Potential Reversal

The passage discusses the downward trend in the Wolters-Kluwer stock price and the bearish chart pattern. It highlights the solid foundation of resistance in the stock's recent support zone of 59 EUR and the potential for a reversal and long-term upward trend. It also notes the bullish RSI and Ichimoku Cloud signals.

Die Wolters-Kluwer -Aktie schloss am Freitag bei 61,98 EUR und notiert deutlich unterhalb aller gleitenden Durchschnitte. Der 10er-EMA bei 65,05 EUR, der 50er-EMA bei 67,51 EUR und der 200er-EMA bei 89,87 EUR verlaufen oberhalb des Kurses, was nach dem langen Abwärtstrend ein klar bärisches Chartbild widerspiegelt.

Allerdings hat die Aktie an der Unterstützung um 59 EUR über Monate einen soliden Boden ausgebildet und könnte hier vor einem Abprall nach oben stehen. Der RSI(14) steht bei 39,31, dreht nach oben ab und hat zudem viel Luft nach oben. Solange die Wolters-Kluwer-Aktie oberhalb der Unterstützungszone bei 59,00 EUR notiert, besteht die Chance auf eine Gegenbewegung, eventuell sogar auf einen Richtungswechsel auf Long.

Dies wäre der Fall, sobald die Ichimoku-Wolke nach oben durchbrochen und damit ein langfristiges Kaufsignal generiert werden würde





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Wolters-Kluwer Stock Stock Market Chart Pattern Bull Signal を示す Ichimoku-Wolke

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