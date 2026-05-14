Woman Convicted of Murdering Husband for Insurance Money

Utah woman Kouri Richins was found guilty of murdering her husband for insurance money and was sentenced to life in prison without parole. The case drew parallels to film noir, as Richins published a children's book after her husband's death, and subsequent developments exposed her guilt.

Ein Fall wie aus einem Film noir: Eine Frau verliert ihren Mann, schreibt ein Kinderbuch über Trauer - und nun kommt heraus, dass sie ihn ermordet hat, möglicherweise, um die Lebensversicherung zu kassieren.

Kouri Richins (35) aus dem US-Bundesstaat Utah ist jetzt zu lebenslanger Haft ohne Bewährung verurteilt worden. Die Frau hatte nach dem Tod ihres Ehemannes Eric Richins im Jahr 2022 das Buch "Are You With Me?

" veröffentlicht. Darin beschreibt sie die Trauer aus Sicht ihrer drei gemeinsamen Söhnen; gewidmet ist es "meinem wunderbaren Ehemann und einem wunderbaren Vater". Als sich ein völlig anderes Bild zeigte. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt: Richins hat ihren Mann vergiftet.

Sie soll dem Manne einen "Moscow Mule" mit einer tödlichen Dosis serviert haben - laut Obduktionsbericht etwa das Fünffache einer tödlichen Menge. Einsatzkräfte fanden Eric in der Nacht leblos am Fußende seines Bettes.

"Es wurden lebensrettende Maßnahmen eingeleitet, aber Eric wurde für tot erklärt", heißt es in den Akten. Ein Staatsanwalt sprach im Prozess von einem "sorgfältig geplanten Mord". Besonders brisant: Schon Wochen zuvor soll es einen ersten Versuch gegeben haben. Nach einem Dinner am Valentinstag wurde Eric plötzlich schwer krank.

Laut Ermittlungsunterlagen glaubte er selbst, "dass er vergiftet worden war". Das Motiv: Geld. Nach Angaben der Anklage hoffte Richins auf Millionen aus Lebensversicherungen und dem Erbe ihres Mannes. Gleichzeitig hatte sie hohe Schulden, die laut Staatsanwaltschaft aus gescheiterten Immobiliengeschäften, Krediten und privaten Darlehen resultierten.

Vor Gericht beteuerte Richins ihre Unschuld. Sie habe ihren Mann geliebt und ihn nicht getötet - sie sei geschockt, dass man von ihr annehme, "eine der Personen aus meinem Leben genommen zu haben, die es am meisten erfüllt hat". Die Staatsanwaltschaft hielt dagegen - und forderte konsequent lebenslange Haft ohne Bewährung. Ihre drei noch minderjährigen Söhnen sollten sich nie Sorgen machen müssen, ihr eines Tages wieder zu begegnen.

Auch die Kinder selbst wandten sich gegen ihre Mutter. In einer vor Gericht verlesenen Erklärung hieß es, sie hätten Angst vor ihr und fühlten sich nur sicher, "wenn sie im Gefängnis bleibt". Dieses Buch schrieb Kouri Richins, "gewidmet meinem WONDERFAHREN Ehemann und einem wunderbaren Vater", angeblich um ihre und die Trauer ihrer drei kleinen Söhnen zu verarbeiten. Es erschien im März 2023, ein Jahr nach dem Tod ihres Mannes.

Die Jury sprach Richins unter anderem des Mordes, versuchten Mordes und Versicherungsbetrugs schuldig. Das Gericht folgte der Argumentation der Anklage und verhängte eine lebenslange Haftstrafe ohne Aussicht auf Bewährung





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