Woman sentenced to 12 years in prison for trying to kill her ex-husband with acid

A woman, Vivien F., was sentenced to 12 years in prison for trying to kill her ex-husband, Frederik F., with acid. The attack left Frederik F. partially blind and required 13 surgeries to save his life.

Vivien F. (27) wählte eine besonders grausame Methode, um an das Geld ihres Noch-Ehemannes zu gelangen: Hinterhältig übergoss sie ihn mit hoch ätzender Ameisensäure. Altenpfleger Frederik F. (32) überlebte den Anschlag, verlor aber sein Augenlicht.

Am Mittwoch fällte das Landgericht Braunschweig sein Urteil gegen die 27-Jährige: 12 Jahre Haft wegen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung. Außerdem sprachen die Richter dem fast vollständig erblindeten 32-Jährigen ein Schmerzensgeld in Höhe von 250.000 Euro zu. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Für die Kammer stand fest, dass die Angeklagte Vivien F. (27) im November 2025 im Keller des gemeinsamen Hauses im Kreis Wolfenbüttel (Das Motiv der 27-Jährigen: Habgier.

Die Ehe des Paares lag in Trümmern, Frederik F. wollte sich scheiden lassen. Um in den Genuss der Risikolebensversicherung (Wert: 400.000 Euro) ihres Gatten zu kommen, beschloss sie nach Überzeugung des Gerichts seinen Tod.. Es habe im Keller einen Kampf um die Flasche mit der toxischen Flüssigkeit gegeben: „Er hatte die Flasche in der Hand und ich hatte das Gefühl, er wollte mich angreifen. Das habe ich abgewehrt.

“ Dabei sei es dann zum Unglück gekommen. Die Unfallversion nahmen ihr die Richter nach den Zeugenvernehmungen nicht ab. Frederik F. durchlebte die Hölle. Nach der Attacke löste sich die Netzhaut der Augen, seine Lunge kollabierte.

Mehrere Tage lag er im künstlichen Koma, inzwischen hat er 13 Operationen hinter sich. Die erschütternde Prognose der Ärzte: Mehr als Hell und Dunkel wird der Vater von zwei kleinen Kindern (4, 2) nicht mehr erkennen können. Diehatte eine lebenslange Haftstrafe für die 27-Jährige gefordert, die Verteidigung strebte einen Freispruch an. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Acid Attack Attempted Murder Ex-Husband Acid Attempted Murder

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Chinese Woman Gives Birth to 64-Year-Old Billionaire Wesley Edens' BabyWhen accused Changli Luo, 46, encountered job-hopping Wesley Edens, 64, at LinkedIn, they got romantic and ended up having sex. However, Luo demanded 2.5 billion dollars and a video tape of her and Edens having sex.

Read more »

Woman survives dangerous reaction after touching a rare beetleEine Frau aus dem US-Bundesstaat Maine erlitt eine schwere allergische Reaktion, nachdem sie einen seltenen Käfer berührte. Die Geschichte beginnt mit einem harmlosen Ausflug mit ihrer Familie, um die Schönheit eines auffälligen Insekts zu bestaunen, aber endet mit einer dramatischen Rettungsmission und der Rettung ihrer Kinder.

Read more »

Herzogin Sophie besucht König Frederik: Royale Wiedersehensfreude mit ernstem HintergrundGALA.de - Ihr Blick in die Welt der Stars ☆ Exklusive News, Bilder und Videos zu VIPs und Promis sowie Trends, Tipps + Service aus Fashion, Beauty und Lifestyle.

Read more »

Allianz für die Jugend: König Frederik, Ursula von der Leyen und Herzogin Sophie gegen die Gefahren der digitalen WeltEin hochkarätiges Treffen in Kopenhagen unterstreicht die Notwendigkeit eines globalen Schutzes für Kinder vor den Risiken von Künstlicher Intelligenz und sozialen Medien.

Read more »