Nvidia-Chef Huang stolperte über Affären, eine der Frauen soll eine chinesische Spionin sein. Das »Wall Street Journal« berichtet über eine weitere potenziell heikle Liaison aus dem Unternehmenskosmos.

Dem Bericht zufolge war Nvidia s Vertriebschef Jay Puri über Jahre mit Cenly Chen liiert, einer Führungskraft bei Super Micro Computer, einem kalifornischen Hersteller von Computern für Rechenzentren.

Der Konzern habe zu dem Zeitpunkt um Zugang zu Nvidia-Chips konkurriert. Puri und Chen heirateten demnach im März dieses Jahres. Wie das »Wall Street Journal« berichtet, ermittelt die US-Justiz gegen ranghohe Mitarbeiter von Super Micro Computer. Sie werden demnach beschuldigt, sich verschworen zu haben, Server mit High-End-Chips von Nvidia im Wert von mehr als 500 Millionen Dollar nach China zu schmuggeln.

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Die 50-jährige Chen leitete laut WSJ bei dem Unternehmen das Vertriebsteam und war damit für einige der größten Kunden des Konzerns zuständig. Der 72-jährige Puri leitete zum Zeitpunkt der Liaison das globale Vertriebsteam von Nvidia, das demnach für die Zuteilung der neuesten Chips an die Kunden verantwortlich ist. Chen habe sich auf Anfrage des WSJ nicht äußern wollen, ihr Privatleben habe keinen Einfluss auf ihr Berufsleben, sagte sie.