Nach dem 4:1-Sieg der englischen Nationalmannschaft gegen Kroatien feierten Fans und Spieler gemeinsam den Oasis-Hit 'Wonderwall'. Der Song soll nun die inoffizielle Hymne des Teams werden und 'Sweet Caroline' ablösen.

Nach dem überzeugenden 4:1-Sieg der englischen Nationalmannschaft gegen Kroatien in einem Testspiel in Dallas feierten die Fans gemeinsam mit den Spielern eine besondere Hymne : "Wonderwall" von Oasis .

Der Song, der bereits in den 1990er Jahren ein weltweiter Hit war, erklingt nun immer lauter in den Stadien, wenn die Three Lions auflaufen. Trainer Thomas Tuchel, der erst seit Kurzem das Team betreut, erlebte diesen emotionalen Moment hautnah mit. Für viele Anhänger war es der Höhepunkt des Abends, als die Mannschaft nach dem Abpfiff vor die Kurve trat und gemeinsam mit den Fans den Oasis-Klassiker anstimmte.

Die Stimmung war elektrisierend, und selbst die Spieler auf dem Platz ließen sich mitreißen. Harry Kane, der mit zwei Toren maßgeblich zum Sieg beigetragen hatte, reckte die Arme in die Luft, während Jude Bellingham und Anthony Gordon lautstark mitsangen. John Hemmingham, der legendäre Trompeter und Anführer der englischen Fan-Gesänge, schwärmte gegenüber der englischen Zeitung "The Sun": "Ich war schon bei acht Weltmeisterschaften mit den Fans zusammen, aber so etwas wie diese Wonderwall-Performance habe ich noch nie erlebt.

Alle englischen Fans auf der Tribüne stimmten aus voller Kehle ein, und ich sah sogar, wie Harry und Jude mitmachten. Das war ein ganz besonderer Moment.

" Tatsächlich hallte "Wonderwall" durch das gesamte Stadion in Dallas, und die Begeisterung war kaum zu übersehen. Die Fans skandierten den Refrain immer wieder, und die Spieler genossen die Energie, die von den Rängen kam. Es war ein Moment der Einheit und des Stolzes, der die Verbundenheit zwischen Team und Anhängern auf eindrucksvolle Weise unterstrich.

Ex-England-Verteidiger und Kapitän Terry Butcher (67) äußerte den Wunsch, dass "Wonderwall" nicht nur für dieses eine Spiel die inoffizielle Hymne sein sollte, sondern den bisherigen Ohrwurm "Sweet Caroline" von Neil Diamond ablösen könnte.

"Wonderwall ist ein großartiges Lied", so Butcher. "Jeder kennt den Text, und die Tatsache, dass es aus Manchester stammt, einer der patriotischsten Städte Englands, macht es zu einer perfekten Hymne. Es klang großartig, als die Fans es lauthals mitsangen.

" Die Idee stößt auf breite Zustimmung, denn "Wonderwall" verbindet Generationen und erinnert an die glorreichen Zeiten des Britpop. Der Song ist längst ein fester Bestandteil der englischen Fankultur, ähnlich wie "Three Lions" oder "God Save the King". Die Partie selbst hatte bereits für Begeisterung gesorgt: Bayerns Stürmerstar Harry Kane brachte die Engländer früh in Führung (12. Minute), ehe Kroatien durch Baturina ausglich (36.

). Doch Kane ließ sich nicht beirren und erzielte noch vor der Pause das 2:1 (42. ). Musa glich kurz vor der Halbzeit erneut aus (45.

+5), doch in der zweiten Halbzeit waren die Engländer dominant. Jude Bellingham traf zum 3:2 (47. ) und Marcus Rashford setzte mit dem 4:1 (85. ) den Schlusspunkt.

Der Sieg war verdient und zeigte die Offensivstärke der Mannschaft unter Tuchel. Nach dem Spiel versammelte sich das Team vor den eigenen Fans, und die gemeinsame Feier mit "Wonderwall" krönte einen perfekten Abend. Viele Experten und Fans fordern nun, dass der Song zur permanenten Hymne der englischen Nationalmannschaft wird. Die sozialen Medien sind voll von Videos des Gesangs, und die Diskussion über die neue Hymne ist in vollem Gange.

Sollte "Wonderwall" tatsächlich "Sweet Caroline" ablösen, wäre das eine musikalische Revolution in den Stadien. Die Fans haben bereits ihre Stimme erhoben, und die Spieler scheinen begeistert. Es bleibt abzuwarten, ob der englische Fußballverband diesen Trend aufgreift und den Song offiziell unterstützt. Eines ist jedoch sicher: Die Erinnerung an diesen Abend in Dallas wird noch lange nachhallen, und "Wonderwall" wird für immer mit dem Sieg gegen Kroatien verbunden sein





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