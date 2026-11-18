Netflix zeigt die Fortsetzung von Woodwalkers 2. Regisseur Sven Unterwaldt und Schauspieler Emile Chérif führen die Geschichte von Carag fort. Kritiken sind gemischt.

Netflix kündigt die Fortsetzung der erfolgreichen deutschen Fantasy-Reihe Woodwalkers 2 an. Der Film von Regisseur Sven Unterwaldt knüpft nahtlos an die Vorgeschichten an und führt die Abenteuer der Gestaltwandler fort. Der Titel gehört bereits zu den erfolgreichsten deutschen Produktionen des vergangenen Jahres. Die neue Episode setzt die Handlung um den Puma-Wandler Carag und seinen engsten Freundeskreis fort.

Neues Schuljahr an der Clearwater High

Die Haupthandlung beginnt mit dem Start eines neuen Schuljahres an der geheimen Clearwater High . Der Protagonist Carag, verkörpert von Emile Chérif , tritt gemeinsam mit seinen Freunden Brandon (Johan von Ehrlich), Holly (Lilli Falk) und Lou (Sophie Lelenta) in die nächste Phase ihres Lebens ein. Die anfängliche Ruhe im Internat für Gestaltwandler währt jedoch nur kurz. Bereits bald wird die Sicherheit der Schüler durch äußere Gefahren bedroht.

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Gefährdeter Lebensraum und Antagonist Milling

Das direkt angrenzende Naturschutzgebiet steht im Mittelpunkt der Konflikte. Carags ehemaliger Mentor Andrew Milling , gespielt von Oliver Masucci , verfolgt einen gefährlichen und gewinnorientierten Plan. Er beabsichtigt, den gesamten Wald rund um die Schule an Dritte zu verkaufen. Dieser Schritt würde den natürlichen Lebensraum der Woodwalkers unwiderruflich zerstören. Die Figuren müssen nun gemeinsam handeln, um ihre Heimat zu schützen.

Adaption der Jugendbuchreihe von Katja Brandis

Die Geschichte basiert erneut auf der gleichnamigen Jugendbuchreihe der Autorin Katja Brandis . Diese literarische Vorlage definiert die Zielgruppe klar als Kinder, Jugendliche und Familien. Die Erzählung verbindet klassische Elemente des Fantasy-Genres mit typischen Coming-of-Age-Themen. Die Schulumgebung dient als vertrauter Rahmen, der insbesondere jüngere Zuschauer anspricht und emotionale Verbindungen zu den Figuren ermöglicht.

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Mischkritik zu Inszenierung und Effekten

Die Presse bewertet die Fortsetzung Woodwalkers 2 durchaus kritisch, doch die Urteile fallen gemischt aus. Im Vergleich zum Vorgänger schneidet die neue Ausgabe bei einigen Rezensenten besser ab. Gelobt werden die verbesserte Inszenierung, die sympathischen Charaktere und das abgeschlossene Finale. Allerdings bemängeln Kritiker eine teilweise oberflächliche Handlungsführung sowie ausbaufähige Spezialeffekte. Auf der Plattform Rotten Tomatoes ergibt sich ein Schnitt von 5,3 von 10 möglichen Punkten.

Streaming-Verfügbarkeit und Fortsetzung

Der ursprüngliche Film von 2024 ist derzeit nicht über Netflix abrufbar. Interessierte Zuschauer können den Vorgänger hingegen über Disney+ im eigenen Streaming-Abo nachholen. Alternativ bieten verschiedene andere Plattformen den Zugriff an. Wer den Fantasy-Film verpasst hat oder Lust auf einen Rewatch hat, kann ab dem Veröffentlichungstermin entspannt den Stream starten. Die Fortsetzung erscheint demnächst auf Netflix und soll die Beliebtheit der Reihe festigen.