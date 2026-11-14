Woodwalkers 2: Fortsetzung des Fantasy-Erfolgs startklar mit neuer Bedrohung

Regisseur Sven Unterwaldt setzt die Geschichte um den Puma-Wandler Carag in der Netflix-Fortsetzung Woodwalkers 2 fort. Während die Kritik gemischt ausfällt, wird die Inszenierung gelobt.

Die deutsche Filmindustrie bietet mit der zweiten Staffel der Fantasy-Serie Woodwalkers eine spannende Fortsetzung, die bald in den Streaming-Abonnements verfügbar sein wird. Regisseur Sven Unterwaldt, der bereits mit dem ersten Teil große Erfolge feierte und zu den erfolgreichsten deutschen Regisseuren des Jahres gezählt wurde, setzt die Geschichten um den Puma-Wandler Carag und seine Gruppe von Freunden fort.

Die Handlung knüpft nahtlos an die Ereignisse des Vorgängers an und bietet jungen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie Familien ein neues Abenteuer, das klassische Fantasy-Elemente mit den typischen Herausforderungen des Heranwachsens verbindet. Der Film richtet sich explizit an Kinder, Jugendliche und ganze Familien, die Freude an magischen Welten und emotionalen Erzählungen haben. Die Atmosphäre der Clearwater High, ein geheimes Internat für Gestaltwandler, dient als Kulisse für ein neues Schuljahr, das jedoch weit entfernt von ruhig und entspannt ist.

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Gefahr für das Naturschutzgebiet bedroht die Woodwalkers

Stattdessen stehen die Protagonisten vor neuen und gefährlichen Herausforderungen, die ihren Alltag und ihre Sicherheit bedrohen. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Carag, gespielt von Emile Chérif, der zusammen mit seinen besten Freunden Brandon, Holly und Lou, verkörpert von Johan von Ehrlich, Lilli Falk und Sophie Lelenta, versucht, einen Neuanfang zu wagen. Doch die friedliche Atmosphäre am Internat wird schnell gestört, als eine ernste Gefahr aufzieht. Das angrenzende Naturschutzgebiet, das als Lebensraum für die sogenannten Woodwalkers dient, steht vor dem Aus.

Carags ehemaliger Mentor, Andrew Milling, dargestellt von Oliver Masucci, hat einen düsteren und gefährlichen Plan gefasst. Er beabsichtigt, den wertvollen Wald rund um die Schule an private Interessenten zu verkaufen, wodurch der natürliche Lebensraum der shapeshifting Jugendlichen unwiderruflich zerstört werden würde. Diese Konfrontation zwingt Carag und seine Freunde, ihre Kräfte zu bündeln und gegen die Macht des Handels und der Gier anzukämpfen, um ihre Heimat und ihre Identität zu schützen.

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Die Dynamik zwischen den Charakteren bleibt dabei im Vordergrund, wobei Freundschaft, Mut und Zusammenhalt zentrale Themen sind, die die jugendliche Zielgruppe ansprechen sollen. Basierend auf der gleichnamigen Jugendbuchreihe der Autorin Katja Brandis, wird die Vertrautheit der literarischen Vorlage genutzt, um eine emotionale Bindung zum Publikum aufzubauen. Die Kritik an dem neuen Film fällt gemischt aus, wobei sich die Bewertungen deutlich von denen des ersten Films unterscheiden.

Gemischte Kritiken und Bewertung der Fortsetzung

Viele Rezensenten loben die Fortsetzung für ihre verbesserte Inszenierung, die sympathisch gezeichneten Figuren und ein besonders gelungenes Finale, das die Spannung bis zum letzten Moment aufrechterhält. Dennoch gibt es auch kritische Stimmen, die bemängeln, dass die Handlung an einigen Stellen oberflächlich wirkt und die Spezialeffekte noch ausbaufähig sind. Auf Portalen, die Filmbewertungen aggregieren, schneidet der Film mit einem Schnitt von 5,3 von 10 möglichen Punkten ab. Trotz dieser gemischten Bewertungen bleibt abzuwarten, wie die Fortsetzung bei den Streaming-Nutzern ankommen wird.

Erfahrungsgemäß haben Filme dieser Art, die eine klare Zielgruppe ansprechen und starke emotionale Themen bieten, oft gute Chancen, in den Top-Charts von Plattformen wie Netflix zu landen. Für diejenigen, die den Vorgänger von 2024 verpasst haben, ist es nun möglich, diesen auf Disney+ nachzuholen, da er nicht auf Netflix verfügbar ist. Die Verfügbarkeit beider Teile auf unterschiedlichen Plattformen bietet den Fans die Möglichkeit, die gesamte Saga in Ruhe zu genießen und sich in die faszinierende Welt der Gestaltwandler zu vertiefen.