Woodwalkers 2: Starttermin und Bewertung des Netflix-Fantasy-Remakes

Sven Unterwaldt inszeniert die Fortsetzung der Carag-Geschichte mit Emile Chérif. Start, Handlung und Kritik zu Woodwalkers 2 auf Netflix im Detail.

Der Streaminganbieter Netflix erweitert sein Angebot an familienorientierten Fantasy-Produktionen mit der Fortsetzung des Films " Woodwalkers 2". Unter der Regie von Sven Unterwaldt setzt sich die Geschichte um den Puma-Wandler Carag fort. Der Film richtet sich primär an Kinder, Jugendliche und Familien, die bereits mit der ersten Verfilmung der Jugendbuchreihe vertraut sind.

Neues Schuljahr und Bedrohung des Waldes

Die Handlung beginnt mit dem neuen Schuljahr an der Clearwater High, wo Carag gemeinsam mit seinen Freunden Brandon, Holly und Lou aufwacht. Die scheinbare Ruhe am geheimen Internat für Gestaltwandler wird jedoch schnell gestört. Das angrenzende Naturschutzgebiet befindet sich in akuter Gefahr. Der ehemalige Mentor von Carag, Andrew Milling, verfolgt einen gefährlichen Plan, der den Lebensraum der Woodwalkers zerstören könnte. Milling beabsichtigt, den Wald rund um die Schule zu verkaufen, was eine direkte Bedrohung für die Natur und die Bewohner darstellt. Emile Chérif übernimmt erneut die Hauptrolle des Carag.

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Figurenkonstellation und literarische Grundlage

Neben Emile Chérif spielen Johan von Ehrlich als Brandon, Lilli Falk als Holly und Sophie Lelenta als Lou zentrale Rollen im Cast. Die Produktion basiert wie der Vorgänger auf der gleichnamigen Jugendbuchreihe von Katja Brandis. Die Autoren und Produzenten haben sich dabei klar auf eine Zielgruppe im Bereich Kinder- und Jugendunterhaltung konzentriert. Die Story verknüpft klassische Fantasy-Elemente mit typischen Coming-of-Age-Themen. Die Schulumgebung dient als vertrauter Rahmen, der insbesondere jüngere Zuschauer ansprechen soll und die Identifikation mit den Protagonisten erleichtert.

Kritik an Inszenierung und Spezialeffekten

Die Resonanz der Presse auf die Fortsetzung ist gemischt. Einige Kritiker stufen "Woodwalkers 2" als verbesserten Nachfolger ein, während andere die Tiefe der Handlung hinterfragen. Gelobt werden die sympathische Figurenentwicklung und das gelungene Finale der Geschichte. Jedoch kritisieren Rezensenten eine teilweise oberflächliche Handlungsführung. Auch die visuellen Effekte werden als ausbaufähig eingestuft. Auf einer Bewertungsskala, die bei Portalen wie Filmstarts eingesetzt wird, schnitt der Film mit einem Schnitt von 5,3 von 10 möglichen Punkten ab. Dies spiegelt die geteilte Meinung der Fachjournalisten wider.

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Streaming-Verfügbarkeit und Vergleich mit dem Vorgänger

Für Zuschauer, die den ersten Teil der Reihe verpasst haben, stellt sich die Frage nach der Verfügbarkeit des Vorgängers. Der Film aus dem Jahr 2024 ist nicht über Netflix abrufbar. Interessierte können "Woodwalkers" stattdessen über Disney+ im Streaming-Abo nachholen. Diese Trennung der Plattformen könnte für manche Nutzer eine Hürde darstellen. Die Fortsetzung selbst ist auf Netflix zugänglich. Wer die Fortsetzung bereits gesehen hat, kann den Stream als Rewatch genießen. Die Positionierung in den Streaming-Charts wird aufgrund der bisherigen Erfahrung mit ähnlichen Produktionen als positiv eingeschätzt.

Erwartungen an die Zuschauerbindung

Die Erwartungen an die Zuschauerbindung liegen hoch. Ähnliche Fantasy-Formate haben auf Netflix oft gute Chancen auf eine Platzierung in den Top-Listen. Die Kombination aus Abenteuer, Magie und schulischen Themen bietet breite Ansatzpunkte für junge Zuschauer. Die Charaktere Andrew Milling als Antagonist treibt die Konflikte voran. Die Produktion nutzt die Popularität der Buchvorlage, um eine bereits bestehende Fangemeinde anzusprechen. Die Entscheidung für Oliver Masucci in der Rolle des Mentors trägt zur Bekanntheit der Produktion bei. Die weitere Entwicklung der Serie hängt von der akzeptierten Qualität der visuellen Umsetzung ab.