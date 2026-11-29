Woody Harrelson fand die Rolle des Haymitch zunächst zu klein. Per Telefonat konnte er schließlich umgestimmt werden.

die bei den Fans beliebte Figur in den ursprünglichen vier Filmen geprägt. Um ihr trotzdem seinen eigenen Stempel aufzudrücken, ging der Schauspieler Schritt für Schritt vor.

Erst danach ließ er auch persönliche Facetten in seine Darstellung einfließen.

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"Sunrise on the Reaping" erzählt die Geschichte des jungen Haymitch und wie dieser als chaotischer Gewinner und Mentor aus Distrikt 12 bekannt wurde.damals absagte, lag nicht an der Geschichte selbst, denn die Romanvorlagen gefielen ihm durchaus. Allerdings kam ihm der Part des Mentors aus Distrikt 12 anfangs zu klein vor.