Woody Harrelson gab im Interview über Sunrise On The Reaping zu, Haymitch Ablehnend. Gary Ross überzeugte ihn nach zwei Absagen.

Die Figuren Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson sind prägende Gesichter des Franchise, doch auch Woody Harrelson ist als Haymitch Abernathy extrem beliebt. Tatsächlich wollte der heute 65-Jährige die Rolle anfangs gar nicht übernehmen. Im aktuellen Promi-Interview bestätigte er nun die Vorgeschichte des beliebten Charakters auf der großen Leinwand.

Ablehnung und Drehbuchkritik

As one of the most interesting, multifaceted figures in the book versions by Suzanne Collins, he was gloriously portrayed in the films by the multiple Oscar-nominated actor from "True Detective". Through his intelligence, his unmistakable sarcasm, and his deep loyalty, Haymitch quickly developed into an absolute fan favorite also in cinema. The role of the young Haymitch is now taking center stage.

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Im Gespräch, bei dem es natürlich vor allem darum ging, "Sunrise On The Reaping" zu bewerben, verriet Woody Harrelson, dass er die Rolle des Haymitch Abernathy tatsächlich nicht nur einmal, sondern gleich zweimal abgelehnt hatte. Als Begründung führte er an, er habe die Bücher gelesen und sie seien wirklich klasse, aber er hatte einfach das Gefühl, dass die Rolle nicht genug hergibt. Er wusste nicht, ob da genug zu tun ist.

Harrelson beschrieb die Situation als irgendwie eine willkürliche, seltsame Art, das zu beurteilen. Er fühlte sich unsicher, ob die Figur auf der Leinwand ausreichend Substanz hätte. Diese skeptische Haltung führte dazu, dass er die Angebotsannahme verweigerte und das Projekt vorerst nicht mitmachen wollte. Die Gründe dafür lagen in seiner Einschätzung des Drehbuchs und der Möglichkeiten der Figur.

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Gary Ross überzeugt mit persönlichem Anruf

Im Mittelpunkt stehen sein Sieg bei den 50. Hungerspielen, dem sogenannten Jubel-Jubiläum, sowie die Ereignisse und traumatischen Erfahrungen, die ihn im Laufe der Zeit immer zynischer und selbstzerstörerischer werden ließen. Dieser Aspekt war für die tiefe Charakterentwicklung entscheidend, die Harrelson dann doch annehmen konnte.

Gary Ross, der ihn doch noch von der Rolle überzeugen konnte, rief ihn persönlich an und machte unmissverständlich klar, wie sehr er ihn für die Besetzung des Haymitch benötige. Ross erklärte, er habe keinen Plan B und forderte Harrelson auf, Haymitch zu spielen. Dieser eindringliche Appell gelang es Ross schließlich, Harrelson umzustimmen. Die direkte Kommunikation ebnete den Weg für die gemeinsame Arbeit.

Emotionaler Erfolg und weitere Pläne

Rückblickend zeigte sich der Schauspieler über diese Entscheidung mehr als glücklich. Er erklärte, er könne sich gar nicht vorstellen, diese Erfahrung nicht gemacht zu haben. Glücklicherweise ließ er sich also doch noch überzeugen. Der Rest ist Geschichte und der Film zeigt seine brillante Darstellung des zynischen Mentors. Die Chemie zwischen ihm und dem Ensemble überzeugte das Publikum weltweit.

Mit "Die Tribute von Panem: Sunrise On The Reaping" läuft inzwischen der sechste Teil der "Hunger Games"-Saga in den deutschen Kinos. Sollte der Film den erwarteten Erfolg erzielen, könnte das Franchise durchaus fortgesetzt werden. Dafür muss allerdings eine ganz bestimmte Voraussetzung erfüllt sein. Welche das ist, bleibt abzuwarten, doch die Basis für eine Fortsetzung ist durch den Erfolg gelegt.