Obi und Toom schließen sich zusammen. Welche Kunden nun um 'ihren' Baumarkt bangen müssen, welche Jobs in Gefahr sind und wie sich die Preise entwickeln werden, erklärt Handelsexperte Jörg Funder im Interview mit ntv.de. Die gesamte Branche steht vor einer Marktbereinigung.

. Welche Kunden nun um "ihren" Baumarkt bangen müssen, welche Jobs in Gefahr sind und wie sich die Preise entwickeln werden, erklärt Jörg Funder, Professor für Einzelhandelsmanagement an der Hochschule Worms, im Interview mit ntv.de.

Die gesamte Branche steht vor einer Marktbereinigung. ntv.de: An Toom-Märkten soll bald Obi stehen. Was bedeutet das für die Kunden, zum Beispiel bei den Preisen? Jörg Funder: Weniger Wettbewerb führt zu steigenden Preisen.

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Allerdings ist die Baumarkt-Branche so stark angeschlagen, dass gleichbleibende oder sogar sinkende Preise zu erwarten sind. Durch den Zusammenschluss sollen Synergien beim Einkauf und in sonstigen operativen Prozessen gehoben werden. Ob die Preise tatsächlich sinken werden, wird dann auch von der Wettbewerbsdichte am jeweiligen Standort abhängen: ob es in der Nähe einen anderen Baumarkt oder auch Discounter gibt, die in dem Sortiment zum Teil stark mitspielen. Beim Sortiment erwarte ich keine großen Veränderungen.

Denn beide Marken sind im selben Segment unterwegs: im sogenannten Soft-Do-it-yourself-Bereich, wo es neben dem klassischen Baumaterial auch Einrichtungsgegenstände, Tapeten und Ähnliches gibt. Da Obi oft als gehobenere Marke wahrgenommen wird, wird es nicht schwer sein, die Toom-Kunden dorthin zu überführen. Toom ist keine allzu starke Marke mit großer emotionaler Kundenbindung. Wichtig ist nur, Tooms Servicequalität zu erhalten - Obi zählt bei der Kundenzufriedenheit nicht zu den Branchenbesten.

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Völlig offen ist außerdem, was aus den B1-Discount-Baumärkten und den Klee-Gartenfachmärkten wird, die wie Toom bisher zur Rewe-Gruppe gehören. Deren Kunden sind anders positioniert, beide Marken sind nicht mit Toom oder Obi vergleichbar. B1-Discount und Klee passen nicht wirklich ins Obi-Portfolio, da wird es am kritischsten. Bei den bisherigen Toom-Märkten machen Doppelstandorte keinen Sinn, wo es in der Nähe auch einen Obi gibt.

Dort wird der jeweils besser gelegene und moderner ausgestattete Markt überleben - das muss nicht immer Obi, sondern kann auch mal Toom sein. Erst einmal sollen die Filialen zusammengeführt werden. In zwei, drei Jahren wird es auch Sinn machen, zwei Zentralen zu überdenken. Da die Filialen an Obi übertragen werden, spricht viel für den Erhalt der Obi-Zentrale.

Dann ist leider schon davon auszugehen, dass ein Großteil der Verwaltungsmitarbeiter von Toom in der neuen Zentrale nicht gebraucht wird. Ziel des Zusammenschlusses ist nach Unternehmensangaben, ein "leistungsfähiges und zukunftsfähiges Angebot" zu schaffen - wie sollte das Ihrer Meinung nach aussehen? Bei den bereits stark ausgebauten Sortimenten von Toom und Obi wird sich nicht viel ändern.

Das Management wird eher versuchen, die Effizienzen zu steigern, zum Beispiel bei der Logistik - und vielleicht ein bisschen stärker das Onlineangebot von Obi nutzen, als Toom es hat. In der Branche gibt es kaum mehr Möglichkeiten, sich groß anders zu positionieren. In schrumpfenden Märkten geht es darum, Kunden dauerhaft an sich zu binden. , genauso die Fachmarktkette Hammer.

Praktiker und Max Bahr verschwanden schon vor vielen Jahren. Wer wird am Ende dieser Marktbereinigung noch übrig bleiben? Der Markt steht tatsächlich vor einer Konsolidierung. Es gibt noch eine ganze Menge Anbieter.

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Die größten wachsen weiter oder stagnieren. Hornbach wächst, auch dank des Geschäftskunden-Konzepts, aber auch der gleichnamigen Eignerfamilie. Bauhaus und Obi stagnieren - die drei werden die Gewinner bleiben. Wenn marktseitig alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind, bleibt nur noch, über Wachstum und Kostensenkungen Erträge zu erwirtschaften.

Toom war dabei der große Verlierer, genauso Hagebau, Baywa und damit Hellweg. Von einer weiteren Konsolidierung ist auszugehen. Gerade bei Baustoffen und -artikeln ist die Marke ziemlich egal, und das ist nun mal das klassische Baumarktgeschäft. Für Obi macht es Sinn, Wachstum zu skalieren, und für Rewe, sich von einem schrumpfenden Geschäftsfeld zu verabschieden und auf die ureigensten Kompetenzen zu fokussieren, also den Lebensmitteleinzelhandel und die Touristik.

Die Branche verzeichnete im vergangenen Jahr das dritte Umsatzminus in Folge. Was sind die Gründe dafür? Zum einen kommt die Branche von einer hohen Basis: In der Corona-Pandemie und den Jahren danach haben sich die Menschen viel um ihr Zuhause gekümmert, jetzt sind quasi erstmal alle Projekte realisiert. Zum anderen stecken wir schon länger in einer Konsumstimmung, in der alle sparen und nicht unbedingt notwendige Ausgaben verzögern, um eine Haushaltsresilienz aufzubauen, weil so unsicher ist, wie die nächsten Jahre werden.

Jörg Funder leitet das Institut für Internationales Handels- und Distributionsmanagement der Hochschule Worms. Den Baumarkt wird es dauerhaft geben, aber wir sehen andere Anbieter mit Angeboten aus dem Bereich, wie Action oder Lidl. Spanplatten oder Fliesen bekommen Sie dort aber nicht, schon gar nicht professionelle Kunden. Die Baumärkte werden sich ein bisschen zurechtschrumpfen und immer wieder mal versuchen, neue Sortimente auszuprobieren.

Das ist allerdings nicht trivial. National gibt es keine Marktbeherrschung, der kombinierte Anteil von Obi und Toom liegt bei 30 bis 35 Prozent. Eine generelle Ablehnung ist deshalb nicht zu erwarten. An Doppelstandorten oder wo die Märkte bedeutsam sind, könnte es allerdings Auflagen geben, dass Standorte zum Beispiel an Wettbewerber abgegeben werden müssen.