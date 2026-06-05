World Cup of Darts 2024: Doppelturnier mit 40 Nationen vom 11. bis 14. Juni

Das World Cup of Darts 2024 ist das einzige Teamevent im PDC‑Kalender. 80 Spieler aus 40 Ländern treten in Doppelmatches gegeneinander an. Gruppenphase, K.o.-Runden und ein Finale bestimmen den Sieger. Das Turnier wird exklusiv über DAZN übertragen.

Der World Cup of Darts stellt ein ganz besonderes Ereignis im Kalender der Professional Darts Corporation ( PDC ) dar, weil er als einziger Wettbewerb sowohl im Doppelmodus ausgetragen wird als auch einen direkten Nationenvergleich ermöglicht.

In diesem fünften Major des Jahres, das vom 11. bis zum 14. Juni stattfindet, kommen insgesamt 80 Spieler aus 40 verschiedenen Ländern zusammen, die sich zu 40 Duos formieren und um den prestigeträchtigen Titel kämpfen. Der Turnierablauf ist klar strukturiert: Am Eröffnungstag, dem 11. Juni, beginnt das Turnier um 19 Uhr mit den ersten Gruppenspielen.

Am darauffolgenden Freitag, dem 12. Juni, finden sowohl ein weiteres Spiel am Mittag ab 12 Uhr als auch ein Abendspiel ab 19 Uhr statt, wodurch die Vorrunde abgeschlossen wird. Der Samstag ist dem Achtelfinale gewidmet, das in zwei Spielzeiten um 13 Uhr und 19 Uhr angesetzt ist. Am Sonntag folgen dann um 13 Uhr die Viertelfinals, gefolgt von den Halbfinalen um 19 Uhr, und schließlich wird im Anschluss das Finale ausgetragen.

In der Gruppenphase treten 36 Nationen in jeweils drei Teams pro Gruppe gegeneinander an. Nur die Gruppensieger ziehen in das Achtelfinale ein, das damit die letzten zwölf Plätze für die K.o. -Phase liefert. Die besten vier Nationen, die sich bereits vor der Gruppenphase qualifiziert haben, warten bereits in der K.o.

-Runde auf ihre Gegner. Während der Gruppenphase wird im Format Best of 7 Legs gespielt, in der K.o. -Phase steigt das Format auf Best of 15 Legs und das Finale wird schließlich im Best of 19 Legs ausgetragen. Seit der Saison 2023 ist die Spielregel geändert worden: Pro Partie wird nun nur noch ein Doppel gespielt, während bis 2022 jeweils zwei Einzel- und ein Doppel-Match üblich waren.

Die Auswahl der Spieler erfolgt in der Regel nach den aktuellen Platzierungen in der Order of Merit, sodass die Stars der Darts‑Szene fast durchgehend vertreten sind. So treten für England Michael van Gerwen und Simon Whitlock an, für Schottland Gary Anderson und Cameron Menzies, für Nordirland das Duo Josh Rock und Daryl Gurney.

In der vergangenen Ausgabe gewann der Österreicher Markus Schindler die Austrian Open und erreichte im World Cup das Halbfinale; diesmal steht er zusammen mit einem neuen Partner an. Der Deutsche Lukas Pietreczko, der bereits 2023 die German Championships geholt und 2025 das Achtelfinale des World Cups erreicht hatte, nimmt sein zweites Mal am Turnier teil und rangiert aktuell auf Platz 35 der Weltrangliste.

Die Übertragung des World Cup of Darts erfolgt nicht im Free‑TV, sondern ausschließlich über die kostenpflichtige Streaming‑Plattform DAZN, die die Rechte für alle PDC‑Turniere besitzt





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