World Cup of Darts 2025: 40 Nationen, einzigartiges Doppelformat und Rennen um den WM-Titel

Das World Cup of Darts 2025 findet vom 11. bis 14. Juni statt. 40 Nationen mit jeweils zwei Spielern treten im Doppel- und Teamwettbewerb an. Nur die Gruppensieger erreichen die K.o.-Phase. Alle Spiele sind auf DAZN zu sehen.

Das World Cup of Darts 2025: Einzigartiges Nationalteams im Fokus. Das wichtigste Teamevent der Professional Darts Corporation ( PDC ) steht wieder auf dem Programm. Vom 11. bis 14.

Juni treten 80 Spieler aus 40 Nationen in Doppelpaarungen gegeneinander an, um den begehrten Weltmeistertitel im Nationenvergleich zu erringen. Das Turnierformat ist im PDC-Kalender einzigartig, denn es ist der einzige Wettbewerb, der sowohl im Doppelmodus als auch als nationaler Vergleich ausgetragen wird. Die vier topgesetzten Nationen - England, Wales, Schottland und Nordirland - sind automatisch für das Achtelfinale qualifiziert. Die restlichen 36 Länder müssen sich in einer Gruppenphase durchsetzen, um die verbleibenden zwölf Plätze in der K.o.

-Runde zu ergattern. In der Vorrunde, die am 11. Juni beginnt, werden Dreiergruppen gebildet, in denen jeder gegen jeden im Best-of-Seven-Legs-Modus spielt. Nur die Gruppensieger kommen weiter.

Ab dem Achtelfinale wird dann auf Best of 15 Legs erhöht, das Finale wird schließlich im Modus Best of 19 Legs ausgetragen. Eine Regeländerung gibt es seit 2023: Pro Partie wird nur noch ein Doppel gespielt, wohingegen bis 2022 noch zwei Einzel und ein Doppel auf dem Programm standen. Die Besetzung der Teams setzt sich in der Regel aus den beiden besten Spielern der jeweiligen nationalen PDC Order of Merit zusammen. Daher sind nahezu alle Topstars der Szene vertreten.

Gastgeber Österreich tritt mit Mensur Suljovic und dem aufstrebenden Nico Mandl an. Deutschland schickt das Duo Gabriel Clemens und den erstmals teilnehmenden Ricardo Pietreczko ins Rennen. Pietreczko, aktuell Weltranglisten-35. , gewann 2023 die German Championship und erreichte bei der WM 2025 das Achtelfinale.

Sein Landsmann Clemens war bereits mehrfach beim World Cup dabei. Österreichs zweiter Spieler ist der erfahrene Rowby-John Rodriguez, der bereits mehrere Jahre im PDC-Circuit unterwegs ist. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den favorisierten schottischen Vertretern Gary Anderson und Cameron Menzies sowie dem nordirischen Duo Josh Rock und Daryl Gurney. Für besondere Spannung sorgen zudem die Niederlande mit dem mehrfachen Weltmeister Michael van Gerwen und seinem Partner.

Die österreichischen Vertreter Suljovic und Mandl treffen in einer hochkarätigen Gruppe auf starke Nationen. Auch der Schweizer Vertreter ist mit dem erfahrenen Stefan Bellmont und Bruno Raschke gut aufgestellt. Der Turnierplan sieht vor, dass die Gruppenphase am Freitag, den 12. Juni, mit zwei Sessionen abgeschlossen wird.

Das Achtelfinale steigt am Samstag, den 13. Juni, gefolgt von den Viertelfinals am Sonntagnachmittag. Die Halbfinals und das große Finale finden am Sonntag, den 14. Juni, statt.

Alle Spiele werden auf den Sendeformaten von DAZN übertragen, da die PDC die exklusiven Übertragungsrechte an die kostenpflichtige Streamingplattform vergeben hat. Ein Free-TV- oder kostenloser Live-Stream ist daher nicht verfügbar. Der World Cup of Darts ist damit nicht nur ein sportlicher Höhepunkt, sondern auch eine wirtschaftlich attraktive Veranstaltung für die PDC und ihre Partner. Die einzigartige Mischung aus Einzel- und Teamdynamik macht den Wettbewerb besonders spannend, denn jeder Spieler muss nicht für sich selbst, sondern für seine Nation punkten.

Das bringt zusätzlichen Druck und emotionale Momente, die das Publikum zu schätzen weiß. Mit der Beteiligung von 40 Ländern ist das Event auch ein Fest der internationalen Dartsgemeinschaft. Für viele kleinere Dartsnationen ist die Teilnahme am World Cup ein Highlight, das den Sport in ihrem Land fördert. Spannend bleibt, ob sich ein Überraschungsteam aus den Gruppenphasen durchsetzen kann oder ob die favorisierten Topnationen den Sieg unter sich ausmachen.

Die bisherigen Dominanz der Niederlande, Englands und Schottlands macht deutlich, wie schwer es für Außenseiter ist, in die vorderen Rängen vorzudringen. Doch gerade im K.o. -System gibt es immer wieder Überraschungen, die den Reiz des Turniers ausmachen. Insgesamt verspricht der World Cup of Darts 2025 wieder hochklassigen Sport, packende Duelle und einzigartige nationale Rivalitäten, die Dartsfans auf der ganzen Welt begeistern werden





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World Cup Of Darts PDC Darts Team-WM Nationenvergleich Turnierformat DAZN Gruppenphase K.O.-Phase Doppel

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