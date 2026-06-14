World Cup of Darts 2025: Alle Infos zum Team-Event der PDC

Der World Cup of Darts 2025 findet vom 11. bis 14. Juni statt. 80 Spieler aus 40 Ländern treten im Doppelmodus an. Deutschland wird von Gabriel Clemens und Martin Schindler vertreten. Das Turnier wird exklusiv auf DAZN übertragen.

Der World Cup of Darts ist ein einzigartiges Turnier im PDC -Kalender. Es ist der einzige Wettbewerb, der sowohl im Doppelmodus gespielt wird als auch als Nationenvergleich dient.

Bei der Team-Weltmeisterschaft, die vom 11. bis 14. Juni stattfindet, treten insgesamt 80 Spieler aus 40 verschiedenen Ländern an. Daraus ergeben sich 40 Duos, die um den Sieg kämpfen. Das Turnier ist das fünfte Major des Jahres und lockt die besten Darts-Spieler der Welt an.

Der erste Gruppenspieltag beginnt am 11. Juni um 19 Uhr. Die Vorrunde wird am Freitag, den 12. Juni, mit zwei Sessions um 12 Uhr und 19 Uhr abgeschlossen.

Am Samstag stehen die Achtelfinals auf dem Programm, ebenfalls mit Sessions um 13 Uhr und 19 Uhr. Am Sonntag geht es ab 13 Uhr mit den Viertelfinals weiter, gefolgt von den Halbfinals und dem Finale ab 19 Uhr. Während die besten vier Nationen bereits für die K.o. -Phase gesetzt sind, müssen die 36 verbliebenen Länder in Dreiergruppen zwölf Tickets für das Achtelfinale ausspielen.

Nur die Gruppensieger kommen weiter. In der Gruppenphase wird im Best of 7 Legs gespielt, in der K.o. -Phase auf Best of 15 Legs und im Finale auf Best of 19 Legs. Seit 2023 wird pro Partie nur noch ein Doppel gespielt, während bis 2022 zwei Einzel und ein Doppel ausgetragen wurden.

In der Regel stellt jedes Land die beiden besten Spieler der aktuellen Order of Merit. Daher sind die Stars der Szene bis auf wenige Ausnahmen mit dabei. England wird von Luke Humphries und Michael van Gerwen vertreten. Gary Anderson und Cameron Menzies spielen für Schottland, während Josh Rock und Daryl Gurney das nordirische Duo bilden.

Deutschland schickt Gabriel Clemens und Martin Schindler ins Rennen. Schindler gewann letztes Jahr die Austrian Open und stand 2023 bereits im Halbfinale des World Cup of Darts. Sein Partner war damals Gabriel Clemens. Martin Schindler ist aktuell die Nummer 25 der Welt.

Ricardo Pietreczko, der 2023 die German Championships gewann und bei der WM 2025 bis ins Achtelfinale kam, wird sein zweites Mal bei der Team-WM dabei sein. In der Weltrangliste belegt er den 35. Platz. Der World Cup of Darts wird nicht im Free-TV übertragen und auch nicht in einem kostenlosen Livestream.

Die Rechte für die PDC-Turniere liegen bei der kostenpflichtigen Streaming-Plattform DAZN. Darts-Fans müssen also ein Abonnement abschließen, um die Spiele live verfolgen zu können. Trotz der Kosten ist das Turnier jedes Jahr ein Highlight im Darts-Kalender, da es die Nationalstolz und den Teamgeist fördert. Die Zuschauer können spannende Begegnungen und emotionale Momente erwarten, wenn die Spieler für ihr Land antreten.

Die Gruppenphase verspricht bereits viele packende Duelle, da die Teams alles geben müssen, um sich für die K.o. -Runde zu qualifizieren. Die gesetzten Nationen haben einen Vorteil, aber die Außenseiter können für Überraschungen sorgen. Im vergangenen Jahr gewann Schottland den Titel, und auch diesmal sind die Britischen Inseln stark vertreten.

Doch auch Deutschland, die Niederlande und andere Nationen haben gute Chancen, weit zu kommen. Die Spieler sind hochmotiviert, ihr Land zu vertreten und den begehrten Titel zu holen. Der World Cup of Darts ist nicht nur ein spannendes Turnier, sondern auch ein Fest des Darts-Sports, das die Vielfalt und die globale Beliebtheit dieser Sportart zeigt. Die Organisatoren haben wieder ein attraktives Preisgeld ausgelobt, das die Sieger des Turniers erwartet.

Neben dem sportlichen Ruhm lockt auch eine hohe finanzielle Prämie. Die Spieler werden alles geben, um sowohl für ihr Land als auch für sich selbst zu glänzen. Der World Cup of Darts ist ein Muss für jeden Darts-Fan und bietet mit seinem einzigartigen Format eine willkommene Abwechslung zu den Einzelturnieren. Die Spiele versprechen hohe Spannung und viele 180er, Checkouts und emotionale Ausbrüche.

Die Zuschauer in der Halle und vor den Bildschirmen können sich auf ein unvergessliches Wochenende freuen. Insgesamt ist der World Cup of Darts ein Turnier, das die Gemeinschaft und den Wettbewerb auf eine besondere Weise feiert. Die Spieler, die normalerweise als Einzelkämpfer antreten, finden sich hier in Zweierteams zusammen und kämpfen für ihr Land. Das schafft eine besondere Atmosphäre, die in anderen Turnieren nicht zu finden ist.

Die Fans fiebern mit und unterstützen ihre Nationalmannschaften lautstark. Der World Cup of Darts ist mehr als nur ein Sportevent es ist ein Ereignis, das die Länder zusammenbringt und den Darts-Sport auf eine neue Ebene hebt





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