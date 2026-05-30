World Cup of Darts 2025: Das einzige Team-Event der PDC steht bevor

Vom 11. bis 14. Juni treten 80 Spieler aus 40 Ländern beim World Cup of Darts in Frankfurt an. Deutschland wird von Martin Schindler und Ricardo Pietreczko vertreten. Das Turnier ist das einzige Teamevent der PDC und wird im Doppelmodus ausgetragen. Die Übertragung erfolgt exklusiv auf DAZN.

Der World Cup of Darts ist das einzige Teamevent im Kalender der Professional Darts Corporation ( PDC ) und verbindet Doppelmodus mit einem Nationenvergleich. Vom 11. bis 14.

Juni 2025 treten insgesamt 80 Spieler aus 40 Ländern in Frankfurt an, um in 40 Duos den Sieg zu erringen. Das Turnier ist das fünfte Major des Jahres und lockt die besten Darter der Welt an, die in einer Mischung aus Gruppenphase und K.o. -Runden um den Titel kämpfen. Die Besonderheit: Seit 2023 wird pro Partie nur noch ein Doppel gespielt, was die Teamdynamik stärker in den Fokus rückt.

Zuvor bestand ein Match aus zwei Einzeln und einem Doppel. Die Umstellung hat das Turnier strategisch verändert, da die Paare nun enger zusammenarbeiten müssen. Der erste Gruppenspieltag beginnt am Mittwoch, 11. Juni, um 19 Uhr.

Am Freitag, 12. Juni, folgen die zweiten Gruppenspiele um 12 und 19 Uhr. Die besten vier Nationen sind direkt für das Achtelfinale gesetzt, während die übrigen 36 Länder in Dreiergruppen zwölf weitere Plätze ausspielen. Nur die Gruppensieger kommen weiter.

In der Gruppenphase wird im Best of 7 Legs gespielt, im Achtelfinale und Viertelfinale dann im Best of 15 Legs, das Halbfinale und Finale steigern sich auf Best of 19 Legs. Das bedeutet: Jedes Leg zählt, und die Spannung steigt mit jeder Runde. Am Samstag, 14. Juni, stehen die Achtelfinals auf dem Programm (ab 13 und 19 Uhr), gefolgt von den Viertelfinals am Sonntag, 15.

Juni, ab 13 Uhr. Die Halbfinals und das Finale werden dann ab 19 Uhr ausgetragen. Das Turnier endet am späten Sonntagabend mit der Siegerehrung. Deutschland wird durch zwei starke Spieler vertreten: Martin Schindler, der im vergangenen Jahr die Austrian Open gewann und 2023 im Halbfinale des World Cup of Darts stand, und Ricardo Pietreczko, der 2023 die German Championships gewann und bei der WM 2025 das Achtelfinale erreichte.

Pietreczko belegt aktuell Platz 35 der Weltrangliste und nimmt zum zweiten Mal an der Team-WM teil. Schindler und Pietreczko bilden ein hoffnungsvolles Duo, das auf eine Überraschung hofft. International sind die Stars der Szene fast vollständig vertreten. England schickt Luke Humphries und Michael van Gerwen (Niederlande ist eigenständig, aber van Gerwen spielt für Niederlande) - Anmerkung: Van Gerwen ist Niederländer, also für Niederlande.

Schottland wird von Gary Anderson und Cameron Menzies vertreten, Nordirland von Josh Rock und Daryl Gurney. Weitere Top-Nationen wie Wales, Australien und Kanada sind ebenfalls mit ihren besten Spielern am Start. Die Setzliste wird von den vier stärksten Nationen angeführt: England, Niederlande, Schottland und Wales - sie müssen erst im Achtelfinale antreten. Die Übertragung des World Cup of Darts erfolgt exklusiv über den Streamingdienst DAZN.

Weder im Free-TV noch in einem kostenlosen Livestream ist das Turnier zu sehen. Dafür bietet DAZN eine umfassende Berichterstattung mit Vorberichten, Expertenanalysen und Interviews. Fans benötigen ein Abonnement, um alle Spiele live verfolgen zu können. Die Geschichte des Turniers reicht bis 2010 zurück, als England (Phil Taylor und James Wade) den ersten Titel holte.

Seitdem hat sich der World Cup of Darts zu einem der beliebtesten Events im Darts-Kalender entwickelt. Die Mischung aus Teamgeist und Nationalstolz macht ihn einzigartig. 2025 verspricht ein hochklassiges Turnier zu werden, bei dem Favoriten wie England und die Niederlande um den Titel kämpfen, aber auch Außenseiter wie Deutschland oder Nordirland für Überraschungen sorgen könnten. Die Spieler sind motiviert, ihr Land zu vertreten, und die Atmosphäre in der Halle ist elektrisierend.

Jeder Pfeil kann entscheiden, ob ein Land weiterkommt oder ausscheidet. Die Doppel-Matches erfordern perfekte Abstimmung zwischen den Partnern, und es kommt nicht selten zu dramatischen Entscheidungen. Der World Cup of Darts ist ein Fest für alle Darts-Fans, die ihr Land anfeuern. Für die deutsche Delegation ist das Ziel klar: Nach dem Halbfinale 2023 will man mindestens wieder unter die letzten Vier kommen.

Schindler und Pietreczko haben das Potenzial, weit zu kommen, doch die Konkurrenz ist stark. Vor allem die englischen und niederländischen Duos sind gespickt mit Weltklasse-Spielern. Aber im Darts ist alles möglich - das haben die vergangenen Turniere gezeigt. Insgesamt bietet der World Cup of Darts 2025 Spannung pur.

Die einzigartige Kombination aus Teamwettbewerb und Nationenvergleich zieht Fans aus aller Welt an. Vom ersten Gruppenspiel bis zum Finale wird jeder Moment mitgefiebert. Ein Muss für jeden Darts-Enthusiasten





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