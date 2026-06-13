World Cup of Darts 2025: Einzigartiges Team-Event der PDC mit 40 Nationen

Beim World Cup of Darts 2025 messen sich 40 Länderteams im einzigartigen Doppelmodus der PDC. Das fünfte Major des Jahres bietet spannendes Darts mit Staraufgebot, k.o.-Phase und einem besonderen Nationenwettbewerb vom 11. bis 14. Juni. Deutschland, die Niederlande, England und weitere Darts-Nationen kämpfen um den Titel.

Das Turnier ist einzigartig im PDC -Kalender, da es als einziger Wettbewerb sowohl im Doppelmodus gespielt wird als auch als Nationenvergleich dient. Bei der Team-WM bzw. dem World Cup of Darts handelt es sich um das einzige Teamevent der PDC .

Beim fünften Major des Jahres (11. bis 14. Juni) treten insgesamt 80 Spieler aus 40 verschiedenen Ländern an. Daraus ergeben sich letztlich 40 Duos, die um den Sieg kämpfen. Der erste Gruppenspieltag erfolgt am 11.

Juni ab 19 Uhr, ehe die Vorrunde mit dem zweiten Spieltag am Freitag, 12. Juni (ab 12 und ab 19 Uhr) abgeschlossen wird. Am Samstag stehen die Achtelfinals auf dem Programm (ab 13 und ab 19 Uhr). Am Sonntag warten ab 13 Uhr die Viertelfinale, ehe ab 19 Uhr die Halbfinal-Spiele und im Anschluss das Finale folgt.

Während die besten vier Nationen bereits für die K.o. -Phase gesetzt sind, müssen die 36 verbliebenen Ländern in Dreiergruppen zwölf Tickets für das Achtelfinale ausspielen. Hierbei kommen folgerichtig nur die Gruppensieger weiter. In der Gruppenphase wird im Best of 7 Legs gespielt, in der K.o.

-Phase wird dann auf Best of 15 Legs und im Finale auf Best of 19 Legs aufgestockt. Seit 2023 wird pro Partie nur noch ein Doppel gespielt. Bis 2022 war es noch üblich, zwei Einzel und ein Doppel-Match zu spielen. In der Regel stellt jedes Land die beiden besten Spieler der aktuellen Order of Merit.

Folgerichtig sind die Stars der Szene bis auf wenige Ausnahmen mit dabei. Deutschland wird durch den二人 Auftritt von Mensur Suljovic und Gabriel Clemens vertreten, während für die Niederlande die Top-Spieler Michael van Gerwen und Dirk van Duijvenbode antreten. Weitere Favoriten sind England mit Michael Smith und Rob Cross, Australien mit Damon Heta und Simon Whitlock sowie Wales mit Gerwyn Price und Jonny Clayton.

Schottland schickt Gary Anderson und Cameron Menzies ins Rennen, Nordirland wird von Josh Rock und Daryl Gurney repräsentiert. Österreich hat mit dem erfahrenen Mensur Suljovic und dem aufstrebenden Youngster Bruno Schindler zwei starke Akteure im Feld. Schindler gewann letztes Jahr die Austrian Open und stand 2023 schon mal im Halbfinale des World Cup of Darts. Sein Partner war damals jedoch Suljovic, der ebenfalls eine beeindruckende Karriere vorzuweisen hat.

Für Polen gehen Krzysztof Ratajski und der aufstrebende Krzysztof Kciuk an den Start, wobei Ratajski als einer der konstantesten Spieler der Welt gilt. Die Schweiz schickt Thomas Junghans und Stefan Stoyke ins Rennen, die beide zu den besten Spielern ihres Landes gehören. Belgien wird durch die beiden Top-Spieler Kim Huybrechts und Dimitri Van den Bergh vertreten, die beide bereits auf der großen Bühne Erfolge feiern konnten.

Der World Cup of Darts läuft nicht im Free-TV und auch nicht in einem kostenlosen Livestream. Die Rechte für die PDC-Turniere unterliegen der kostenpflichtigen Streaming-Plattform DAZN





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