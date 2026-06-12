World Cup of Darts 2025: Format, Teilnehmer und Übertragung im Überblick

Der World Cup of Darts 2025 beginnt am 11. Juni. Das einzige Teamevent der PDC lockt 40 Nationen mit einem einzigartigen Doppel-Format. Alle Infos zu Spielplan, Regeln, Stars und der Übertragung bei DAZN.

Das einzigartige Turnier im PDC -Kalender vereint Doppelmodus und Nationenvergleich in einem Wettbewerb. Bei der Team-Weltmeisterschaft, auch bekannt als World Cup of Darts, handelt es sich um das einzige Teamevent der Professional Darts Corporation ( PDC ).

Vom 11. bis 14. Juni treten insgesamt 80 Spieler aus 40 verschiedenen Ländern an, die sich zu 40 Duos zusammenfinden und um den Sieg kämpfen. Der erste Gruppenspieltag beginnt am 11. Juni um 19 Uhr.

Die Vorrunde wird am Freitag, dem 12. Juni, mit Spielen ab 12 Uhr und ab 19 Uhr abgeschlossen. Am Samstag stehen die Achtelfinals auf dem Programm, geplant für 13 Uhr und 19 Uhr. Der Sonntag beginnt mit den Viertelfinalbegegnungen ab 13 Uhr, gefolgt von den Halbfinals ab 19 Uhr und unmittelbar danach das Finale.

Während die besten vier Nationen direkt für die K.o. -Phase gesetzt sind, ermitteln die übrigen 36 Länder in Dreiergruppen die zwölf weiteren Teilnehmer für das Achtelfinale. In jeder Dreiergruppe qualifiziert sich nur der Gruppensieger für die nächste Runde. In der Gruppenphase werden die Spiele im Modus Best of 7 Legs ausgetragen.

Ab dem Achtelfinale wird auf Best of 15 Legs erhöht und das Finale wird im Modus Best of 19 Legs gespielt. Seit 2023 wird pro Partie nur noch ein Doppel gespielt. Bis 2022 sah das Format noch zwei Einzelmatches und ein Doppel vor. In der Regel setzt sich jedes Team aus den beiden besten Spielern der aktuellen PDC Order of Merit zusammen, sodass nahezu alle Top-Stars der Szene vertreten sind.

Namibia, das im Vorjahr überraschend das Halbfinale erreichte, tritt mit dem Routinier Ronny Hoppe und dem jungen Talent John Michael an. Die favorisierten Niederlande schicken den mehrfachen Weltmeister Michael van Gerwen und seinen Landsmann Dirk van Duijvenbode ins Rennen. Schottland wird durch das Duo Gary Anderson und Cameron Menzies vertreten, während das nordirische Team aus Josh Rock und Daryl Gurney besteht. Deutschland ist mit dem Tiroler Mensur Suljović und dem brandenburgischen Spieler Martin Schindler aufgestellt.

Schindler gewann zuletzt die Austrian Open und stand bereits 2023 im Halbfinale des World Cup of Darts, damals noch an der Seite von Gabriel Clemens. Sein aktueller Partner, der erst zum zweiten Mal bei der Team-WM antritt, ist der 31-jährige Ricardo Pietreczko. Pietreczko sicherte sich 2023 den Titel der German Championships und erreichte bei der PDC-Weltmeisterschaft 2025 das Achtelfinale. Aktuell belegt er Rang 35 der Weltrangliste.

Der World Cup of Darts ist nicht im Free-TV zu sehen und steht auch nicht in einem kostenlosen Livestream zur Verfügung. Die Übertragungsrechte für PDC-Turniere liegen bei der kostenpflichtigen Streaming-Plattform DAZN, die alle Spiele live überträgt





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