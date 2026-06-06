World Cup of Darts 2025: Modus, Teilnehmer und Übertragung

Der World Cup of Darts 2025 findet vom 11. bis 14. Juni statt. 40 Nationen treten im Doppel und als Team gegeneinander an. Die besten vier Teams sind direkt im Achtelfinale, die restlichen 36 kämpfen in Dreiergruppen um den Einzug. Seit 2023 wird nur noch ein Doppel pro Partie gespielt. Die Top-Stars sind vertreten, darunter die deutschen Spieler Gabriel Clemens und Martin Schindler sowie Ricky Pietreczko. Übertragen wird das Turnier ausschließlich über DAZN.

Der World Cup of Darts ist das einzige Teamevent im Kalender der Professional Darts Corporation ( PDC ) und vereint Doppelwettbewerb mit nationalem Vergleich. Vom 11. bis 14.

Juni treten 80 Spieler aus 40 Ländern in 40 Duos gegeneinander an, um den Titel zu erkämpfen. Die vier besten Nationen der PDC Order of Merit sind direkt für das Achtelfinale gesetzt, während die übrigen 36 Teams in Dreiergruppen um die verbleibenden zwölf Plätze kämpfen. Nur die Gruppensieger kommen weiter. Die Gruppenphase wird im Modus Best of 7 Legs ausgetragen, ab dem Achtelfinale steigt die Anzahl auf Best of 15 Legs und im Finale auf Best of 19 Legs.

Eine besondere Regeländerung gibt es seit 2023: Pro Partie wird nur noch einDoppel gespielt, wohingegen bis 2022 noch zwei Einzelmatches und ein Doppel absolviert wurden. Das Turnier beginnt am ersten Spieltag, dem 11. Juni, ab 19 Uhr mit den Gruppenspielen. Am Freitag, dem 12.

Juni, werden mit Spielen ab 12 und 19 Uhr die Vorrunden abgeschlossen. Das Achtelfinale steht am Samstag, dem 13. Juni, auf dem Programm, gefolgt von den Viertelfinals am Sonntag ab 13 Uhr. Die Halbfinals und das Finale werden am selben Tag ab 19 Uhr ausgetragen.

Die Besetzung der Teams orientiert sich in der Regel an den beiden besten Spielern jeder Nation in der aktuellen Order of Merit. Daher sind nahezu alle Top-Stars vertreten, darunter die Niederläe um Michael van Gerwen und den amtierenden Weltmeister, sowie Schottland mit Gary Anderson und Cameron Menzies. Nordirland schickt Josh Rock und Daryl Gurney ins Rennen. Für Aufsehen sorgt das deutsche Duo: Gabriel Clemens und der erstmals teilnehmende Martin Schindler.

Schindler gewann 2023 die Austrian Open und erreichte bereits das Halbfinale des World Cups, damals noch an der Seite von Clemens. Sein diesjähriger Partner, der 31-jährige Ricky Pietreczko, debütiert ebenfalls zum zweiten Mal bei der Team-WM. Pietreczko, der 2023 die German Championships gewann und bei der WM 2025 das Achtelfinale erreichte, belegt derzeit Platz 35 der Weltrangliste.

Die Übertragungsrechte für PDC-Turniere liegen bei DAZN, weshalb der World Cup of Darts weder im frei empfangbaren Fernsehen noch in kostenlosen Live-Streams zu verfolgen sein wird. Fans müssen auf das kostenpflichtige Streaming-Angebot zurückgreifen, um die Spiele live zu erleben





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