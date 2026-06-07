World Cup of Darts: Einzigartiges Turnier im PDC-Kalender

Das World Cup of Darts ist ein einzigartiges Turnier im PDC-Kalender, da es sowohl im Doppelmodus als auch als Nationenvergleich gespielt wird. Es ist das einzige Teamevent der PDC und findet vom 11. bis 14. Juni statt.

Das World Cup of Darts ist ein einzigartiges Turnier im PDC -Kalender, da es sowohl im Doppelmodus als auch als Nationenvergleich gespielt wird. Es ist das einzige Teamevent der PDC und findet vom 11. bis 14.

Juni statt. 80 Spieler aus 40 verschiedenen Ländern werden an dem Turnier teilnehmen, was sich letztlich auf 40 Duos reduziert, die um den Sieg kämpfen werden. Der erste Gruppenspieltag findet am 11. Juni ab 19 Uhr statt, gefolgt von der Vorrunde am Freitag, 12. Juni, mit zwei Spieltagen (ab 12 und ab 19 Uhr).

Am Samstag stehen die Achtelfinals auf dem Programm (ab 13 und ab 19 Uhr), gefolgt von den Viertelfinalen am Sonntag (ab 13 Uhr) und den Halbfinal-Spielen und dem Finale (ab 19 Uhr)





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