Title refers to the death of Buckelwal 'Timmy' in North Sea. Further details of the death are under investigation. Read the news for more information.

Mithilfe eines Schleppers und eines Lastkaufs wurde der Buckelwal , das Tier vor der Ostseeinsel Poel gestrandet und später um die Nordspitze Dänemarks umgelaufen, in einer aufwendigen Aktion durch das Skagerrak im Nordsee und in Richtung Atlantik gebracht.

Vor mehr als zwei Wochen wurde er in der Nordsee freigelassen, und jetzt ist offiziell: Das Tier hat nicht überlebt. Der Wal ist aus westlicher Richtung vor Dänemark gestrandet und tot geworden. Die dänischen Behörden haben den Kadaver zu einem beliebten Strand gebracht. Sie gehen davon aus, dass das Tier dort voraussichtlich verbleibe wird und eine erhebliche Belästigung für Besucher und Anwohner darstellen würde.

Das Notfallteam des Umweltministeriums hat beschlossen, den Buckelwal zu entfernen, nachdem er ein Tracker trägt, der noch vor seiner Freilassung von ihm getragen wurde. Der Tierarzt hat jetzt die Überarbeitung der Datenversorgung vorbereitet, um die Daten zu untersuchen. Tatsächliche Angaben zu einem solches Monument oder einer Gedennfigur gibt es in Mecklenburg-Vorpommern noch keine konkreten Pläne, da die Gemeinde eine entscheidende Rolle spielt.

In Anmuth, nordwestlich Mecklenburgs, äußerten sich verschiedene Personen über die Frage, ob man ein Gehör werden lasse, um in Gestalt des Buckelwals eine Statue zu kreieren, um sie dann am Hafen von Kirchdorf zu errichten. // //





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Buckelwal Death Zostern

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