World of Warcraft's Erbstück-System: Eine Zeit- und Goldverschwendung?

Das Erblastück-System in World of Warcraft, einst beliebt und nützlich, ist heute in den Augen der Community veraltet und ineffizient. Die Gegenstände bieten in den meisten Fällen keinen echten Vorteil gegenüber Ausrüstung aus anderen Quellen und sind zudem kostspielig und zeitaufwändig in der Verwaltung. Die Community schlägt verschiedene Verbesserungen vor, um das Erblastück-System wieder attraktiver zu machen.

World of Warcraft bietet eine Vielzahl von Systemen, die im Laufe der Jahre etwas angestaubt sind. Eines davon ist das Erbstück-System, das einst beliebt war und Items regelmäßig verwendet wurde. Die Community ist sich heute jedoch einig: Das System ist nicht nur unnötig kompliziert, sondern auch eine Zeit- und Goldverschwendung. Spieler aus WoW würden gerne das Erbstück-System aus dem Spiel entfernen, da es ineffizient und frustrierend ist.

Die Gegenstände bieten in den meisten Fällen keinen nennenswerten Vorteil gegenüber Ausrüstung aus anderen Quellen, wie Quests, Dungeons oder anderen Raid-Gebern. In ihren besten Zeiten bot das Erbstück-System den Spielern den Vorteil, dass die Ausrüstung mit dem Charakter levelte und zusätzliche Boni wie XP-Buff anbot. Im Laufe der Jahre wurden diese Vorteile durch weniger effektive Boni ersetzt, die eher einen kleinen Kampfausgleich oder einen längeren Ruhbonus bieten. Erbstücke sind in letzter Zeit nicht nur im Nutzen verloren gegangen, sondern auch deutlich teurer geworden. Die Gegenstände bieten keinen XP-Bonus mehr, da die Levelgeschwindigkeit ohnehin gesteigert wurde. Zudem müssen Erbstücke nach jeder Erweiterung aufgewertet werden. Sie skalieren anfänglich nur bis Stufe 30, für jede weitere Zehnstufenstufe benötigt ein Upgrade, das mehrere Tausend Gold kosten kann. Viele Spieler nutzen Erbstücke nur noch zur Erhaltung ihrer Transmog-Sets und müssen das nicht nach jedem Dungeon neu auftragen. Die Community hat einige Vorschläge zur Verbesserung des Erblastück-Systems. Einige fordern, den Grundpreis für Erbstücke zu erhöhen, aber das Upgrade-System zu entfernen. Andere schlagen vor, dass Erbstücke von selbst bis zur aktuellsten Erweiterung skalieren. Letztendlich scheint sich die Community jedoch einig zu sein, dass das Erblastück-System in seinem derzeitigen Zustand keinen wirklichen Zweck mehr erfüllt. Es ist ein altes System, das bei vielen langsam in Vergessenheit gerät, was schade ist, da viele Spieler für ihre Sammlung häufig Hunderttausende Gold ausgegeben haben.





