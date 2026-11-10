World War Z 2: Brad Pitt kehrt mit Edward Berger ins Zombie-Genre zurück

Brad Pitt kehrt als Produzent und Hauptdarsteller zurück: Regisseur Edward Berger plant für World War Z 2 ein großangelegtes Horror-Epos.

Die Fortsetzung des Zombie-Films World War Z ist in Arbeit. Brad Pitt kehrt als Produzent und Hauptdarsteller zurück, und Regisseur Edward Berger soll den Film inszenieren. Berger hat angekündigt, kein intimes Kleinformat, sondern ein großangelegtes Horror-Spektakel zu liefern.

Der Start des ersten Teils liegt 13 Jahre zurück. Seitdem hat Hollywood auf das Projekt gewartet, dessen Vorgeschichte von Anfang an schwierig war. Nun steht der nächste Anlauf fest, und der Name Edward Berger rückt damit in den Mittelpunkt des Vorhabens.

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World War Z: Schwierige Dreharbeiten des ersten Films

Der erste World War Z war eine schwierige Produktion. Die Dreharbeiten begannen ohne fertiges Drehbuch, ein teurer dritter Akt wurde komplett verworfen, und Nachdrehs ließen das Budget deutlich steigen.

Laut dem Bericht hätten andere mit dem zusätzlichen Budget locker zwei bis drei Netflix-Produktionen finanzieren können. Zudem soll es zwischen Regisseur Marc Forster und Hauptdarsteller Brad Pitt gegen Ende der Dreharbeiten so starke Spannungen gegeben haben, dass die beiden nicht mehr miteinander sprechen wollten.

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Hollywood erwartete daraufhin einen der teuersten Kassenflops aller Zeiten. Das Ergebnis fiel jedoch anders aus. World War Z entwickelte sich zum Publikumsrenner und erzielte weltweit 540 Millionen US-Dollar an den Kinokassen.

Edward Berger plant ein großes Horror-Epos

Edward Berger will die Zombie-Pandemie nicht als persönliche Kammerspiel-Geschichte erzählen. Stattdessen soll ein Film entstehen, der sich an großen Kinoproduktionen von Christopher Nolan und Denis Villeneuve orientiert.

Brad Pitt äußerte sich selbst zu dem Projekt. Sinngemäß sagte er, man arbeite hart daran, die Fans nicht zu enttäuschen. Der Film solle die Geschichte wirklich voranbringen, etwas Neues schaffen und etwas über die heutige Zeit aussagen. Pitt betonte, es handle sich definitiv um einen großen Film, den er unbedingt auf der großen Leinwand sehen wolle.

Im Mittelpunkt des Stoffes steht das Solanum-Virus, das in World War Z den weltweiten Kollaps der Zivilisation auslöst. Die Vorlage stammt von Max Brooks, dem Sohn des legendären Filmemachers Mel Brooks, und bietet laut dem Bericht noch einige spannende Szenarien.

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Brad Pitt, David Fincher und der lange Weg zum Sequel

Brad Pitt wollte eine Fortsetzung schon kurz nach dem Kinoerfolg des ersten Films. Über viele Jahre versuchte er gemeinsam mit seinem Freund David Fincher, das Sequel zu realisieren.

Fincher soll laut Pitt eine wirklich starke Story entwickelt haben. Seine Vision war für Paramount Pictures jedoch nicht finanzierbar. Zudem soll die Handlung Parallelen zu The Last of Us aufgewiesen haben, weshalb Fincher befürchtete, sein Film würde als bloße Kopie betrachtet werden.

Der neue Anlauf mit Edward Berger ist daher der nächste Versuch, das Projekt zu verwirklichen. Ob und wann der Film in die Kinos kommt, nennt der Bericht nicht. Fest steht, dass Brad Pitt als Produzent und Hauptdarsteller den Film maßgeblich mitprägen soll.