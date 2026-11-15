World War Z 2: Brad Pitt und Edward Berger planen Horror-Epos

Brad Pitt kehrt als Produzent und Star zu World War Z 2 zurück. Regisseur Edward Berger verspricht ein riesiges Horror-Epos, das die Geschichte vorantreiben soll.

Brad Pitt kehrt nach mehr als einem Jahrzehnt als Hauptdarsteller und Produzent zurück, um die Fortsetzung des Zombie-Thrillers World War Z 2 umzusetzen. Regisseur Edward Berger führt bei dem Projekt Regie und kündigte den Fans ein riesiges Horror-Epos an, das weitaus größer angelegt sein soll als das Original.

Produktionshürden und langwierige Entwicklung

Die Entstehungsgeschichte des ersten Films war von enormen Schwierigkeiten geprägt, die eine sofortige Fortsetzung lange Zeit unmöglich machten. Während der Dreharbeiten zum ersten Teil fehlte ein fertiges Drehbuch, was zu erheblichen Problemen bei der Produktion führte. Ein teurer dritter Akt musste komplett verworfen und neu konzipiert werden, was die Nachdrehs dazu veranlasste, das Budget erheblich in die Höhe treiben zu lassen.

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Die Produktionskosten explodierten derart, dass das zusätzliche Budget ausgereicht hätte, um zwei bis drei weitere Netflix-Produktionen zu finanzieren. Zwischen Regisseur Marc Forster und Hauptdarsteller Brad Pitt kam es zu schwerwiegenden Konflikten, sodass sie am Ende der Dreharbeiten nicht mehr miteinander sprachen. Die gesamte Hollywood-Branche fürchtete einen der teuersten Kassenflops in der Geschichte des Kinos.

Trotz dieser Vorzeichen entwickelte sich World War Z überraschend zum Publikumsliebling und Kassenschlager mit einem Einspielergebnis von 540 Millionen US-Dollar. Dennoch zögerte die Industrie über 13 Jahre lang, eine Fortsetzung in Angriff zu nehmen. Nun hat sich die Situation jedoch geändert, und das Projekt ist offiziell in Arbeit.

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Vision von Pitt und Berger für die Fortsetzung

Der 56-jährige Schauspieler hat klare Vorstellungen davon, wie die Fortsetzung ausgestaltet sein soll, um seine Position an der Spitze von Hollywood endgültig zu festigen. Pitt betonte in Interviews, dass sie hart daran arbeiten, die Fans nicht zu enttäuschen. Das Ziel ist es, den Fans und dem Projekt nur etwas anzubieten, das die Geschichte und den Film wirklich voranbringt.

Regisseur Edward Berger erklärte, dass er keine intime kleine Geschichte vor dem Hintergrund der Zombie-Pandemie erzählen wolle. Stattdessen plant er, ein großangelegtes Horror-Spektakel zu inszenieren, das an die epischen Werke von Christopher Nolan und Denis Villeneuve erinnert. Berger verspricht, etwas Neues zu schaffen, das gleichzeitig etwas über unsere gegenwärtige Zeit aussagt.

Pitt äußerte bereits kurz nach dem Kinoerfolg des ersten Films den Wunsch nach einer Fortsetzung. Die Vorlage von Max Brooks, dem Sohn des legendären Filmemachers Mel Brooks, bietet noch zahlreiche spannende Szenarien für eine weitere Geschichte. Dies gab Pitt lange Zeit Hoffnung auf eine Realisierung, die jedoch stets an finanziellen und kreativen Hürden scheiterte.

Fehler früherer Versuche und aktuelle Strategie

In der Vergangenheit scheiterten mehrere Anläufe für eine Fortsetzung. Viele Jahre lang versuchte Pitt gemeinsam mit David Fincher am Sequel zu arbeiten. Laut Pitt hatte Fincher sogar eine wirklich starke Story erdacht, die jedoch für Paramount Pictures nicht finanzierbar war. Zudem wies die Handlung Parallelen zu The Last of Us auf, was Fincher dazu veranlasste, seine Vision nicht umzusetzen.

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Fincher fürchtete, dass sein Film als bloße Kopie betrachtet werden würde, was den geplanten Produktionszeitplan weiter verzögerte. Der Wechsel zu Edward Berger als Regisseur markiert nun einen neuen Ansatz im kreativen Prozess. Berger ist darauf spezialisiert, massive visuelle und emotionale Wirkung auf die Leinwand zu bringen, was die Erwartungen an das Projekt neu definiert.

Die Zusammenarbeit zwischen Pitt und Berger verspricht, die Lücken zu schließen, die in der Entwicklung des ersten Teils offen geblieben sind. Durch die Kombination von Pitts produktionstechnischer Erfahrung und Bergers visuellem Stil soll World War Z 2 ein neues Maß an Qualität setzen. Die Fans können sich auf ein kinoerfahrendes Erlebnis freuen, das über die reine Unterhaltung hinausgeht.

Die genaue Veröffentlichung des Projekts steht noch nicht fest, aber die Arbeiten an der Geschichte und dem Drehbuch schreiten voran. Paramount Pictures hat Interesse signalisiert, die Fortsetzung als großen Kinofilm zu vermarkten. Pitt und Berger sind entschlossen, das Potenzial der IP voll auszuschöpfen und eine Geschichte zu erzählen, die den ersten Teil in den Schatten stellt.