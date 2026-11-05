World War Z 2: Edward Berger und Brad Pitt starten epische Fortsetzung

Brad Pitt kehrt mit Edward Berger zurück. Die Produktion von World War Z 2 startet nach 13 Jahren mit hohen Ambitionen als großes Kino-Epos für Netflix.

Die Produktion von " World War Z 2" hat offiziell begonnen, wobei Brad Pitt als Hauptdarsteller und Produzent sowie der Regisseur Edward Berger an der Umsetzung beteiligt sind. Dies geschieht 13 Jahre nach dem Erfolg des ersten Films. Das Projekt stellt eine signifikante Rückkehr ins Genre dar und verbindet die ikonische Rolle von Pitt mit der visionären Regieführung von Berger. Die Ankündigung markiert das Ende einer langen Pause und bestätigt die anhaltende Popularität der Zombie-Universität.

Produktionshistorie und langjährige Planung

Der Vorgängerfilm "World War Z" hatte eine äußerst komplexe Entstehungsgeschichte, die von Dreharbeiten ohne fertiges Skript und teuren Nachdrehs geprägt war. Diese Umstände ließen das Budget erheblich ansteigen, sodass andere Produktionen mit dem zusätzlichen Aufwand finanziert hätten. Regisseur Marc Forster und Brad Pitt gerieten zeitweise in Konflikt, was zu einem Kommunikationsstopp am Set führte. Dennoch entwickelte sich der Film zu einem Kassenschlager mit 540 Millionen US-Dollar an Einnahmen. Diese historische Belastung erklärt, warum eine Fortsetzung so lange auf sich warten ließ.

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Brad Pitt verfolgte den Traum einer Sequenz bereits kurz nach dem Kinoerfolg des ersten Teils intensiv. Er arbeitete jahrelang mit seinem Freund David Fincher zusammen, der eine starke Geschichte für den Nachfolger konzipierte. Die Produktionsfirma Paramount Pictures considered die Vision jedoch als nicht finanzierbar. Hinzu kam die Sorge, dass die Handlung zu große Parallelen zu der Serie "The Last of Us" aufweisen würde. Diese Gründe verzögerten die Entwicklung des Projekts erheblich, bis die aktuellen Bedingungen für eine Realisierung reif waren.

Edward Bergers visionärer Ansatz für die Fortsetzung

Edward Berger übernimmt die Regie und bringt seine Erfahrung mit dem preisgekrönten Kriegsdrama "All Quiet on the Western Front" in das Projekt ein. Der 56-jährige Österreicher-Schweizer möchte mit "World War Z 2" keine Enttäuschung für die Fans schaffen, sondern eine neue Qualitätsstufe erreichen. Er betont, dass das Team hart daran arbeite, um einen großen Film zu erschaffen, der die Geschichte weiterentwickelt. Berger sieht darin die Chance, endgültig an der Spitze Hollywoods zu etablieren und etwas über die aktuelle Zeit auszusagen.

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Die Handlung des ersten Films drehte sich um das Solanum-Virus, das den weltweiten Kollaps der Zivilisation auslöste. Die Vorlage stammt von Max Brooks, dem Sohn des legendären Filmemachers Mel Brooks. Das Buch bietet noch weitere spannende Szenarien, die in der Fortsetzung thematisiert werden können. Berger und Pitt streben ein Epos an, das auf der großen Leinwand gezeigt werden soll. Dies steht im Kontrast zu der ursprünglichen Erwartungshaltung im Fernsehen oder Streaming-Bereich, wobei Netflix als Plattform im Raum steht.

Auswirkungen auf das Hollywood-Universum

Die Rückkehr von Brad Pitt in diese Rolle ist ein signifikantes Ereignis für das internationale Kino. Die Kombination aus seiner Produzententätigkeit und der schauspielerischen Leistung garantiert eine hohe mediale Aufmerksamkeit. Edward Berger hat die Aufgabe übernommen, die narrativen Stränge so zu verknüpfen, dass sie sowohl alte Fans ansprechen als auch neues Publikum gewinnen.

Die Entscheidung, nach 13 Jahren wieder an der Geschichte anzusetzen, spiegelt die anhaltende Nachfrage nach hochwertigen Genre-Produktionen wider. Die technischen und finanziellen Hürden des ersten Films wurden in der Vergangenheit als Hindernisse gesehen, doch die aktuelle Konstellation scheint robust genug zu sein. Die Fans erwarten, dass die Fortsetzung die Maßstäbe der Gegenwart erfüllt und die erzählerischen Lücken des Vorgängers schließt. Der Start der Produktion ist der erste konkrete Schritt in Richtung einer Veröffentlichung, die die Erwartungen der Community an ein modernes Zombie-Epos erfüllen soll.